juristkostya написав:Качество нашей журналистики в подмётки не годится ихнему. И телепропаганды это касается в том числе.
Если организовывать единый телемарафон, если выбрасывать телеканалы из эфирного вещания - то да
Но качество украинской журналистики никуда не делось Смотрите Эспрессо, смотрите Прямий
Портников, Вересень
при всём уважении к Портникову (слежу за его статьями и передачами ещё со времён Кучмы), его аудитория очень узка. А в РФ сумели охватить огромные массы по огромному спектру вопросов. Это ведь не только политические шоу, это всякого рода образовательные/исторические/культурные и так далее передачи. Куча денег, отличные авторы и очень тонкое воздействие на аудиторию. У нас такой журналистики нет и близко. В данном контексте (пропаганды) это хорошо, но глобально представляет проблему, решения которой пока не вижу. Портников уже сильно не мальчик, а где его смена?
pesikot написав:А конкретно Пуйло, когда прогнали чивокуню, обиделся не на Украину, а на тот факт, что не удалось, с помощью чивокуни, поглотить Украину
почему он в качестве компенсации не поглотил кого то другого, Белоруссию, Казахстан, Армению, Абхазию? Это была пропаганда, в которую ты поверил. Не начинают создание союзов/поглощений с нелояльных территорий. Гитлер сначала подобрал всех лояльных, а потом полез на Польшу и дальше. Никакой вменяемой политической цели по Украине у них нет и не было, кроме как отомстить/проучить и т.д.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 02 лис, 2022 20:18, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Какой-то слабый аргумент, вы тоже не мальчик и шо ?
Журналистика не ограничивается политическими обзорами + система не может стоять на гениальных самородках, нужна школа, выдающая такого уровня профи на постоянной основе.
Рука-лицо Такого бреда я ещё не слышал
Ты начал с российской пропаганды, как там у них всё хорошо, а там профи именно профессионального вранья Что неприемлемо по определению
Ты предлагаешь и нам врать ? Помнится, за такое агитировал shapo
Отвечу вашим же "рука-лицо" Если вы не понимаете, что продвигать нужную историческую/культурную/идеологическую/политическую повестку на аудиторию 40 миллионов человек (а в нынешних реалиях - ещё и на аудитории ключевых союзников) должен не один Портников, а сотни профи его уровня, а институты тем временем должны готовить сотни профи в качестве молодой смены, то ...то вы этого не понимаете, только-то и всего.