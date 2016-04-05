Додано: Чет 03 лис, 2022 07:58

ЛАД написав: Faceless написав: .....

І скільки б ₚусня не просувала "межу Європи" по Уральських горах, історично вона якраз приблизно по східній межі України .....І скільки б ₚусня не просувала "межу Європи" по Уральських горах, історично вона якраз приблизно по східній межі України

Простите, не выдержал.

Не стоит искажать географию на основе национализма:

Europe is a landmass conventionally considered a continent in its own right because of its great physical size and the weight of its history and traditions. Europe is also a subcontinent of Eurasia and it's located entirely in the Northern Hemisphere and mostly in the Eastern Hemisphere. Comprising the westernmost peninsulas of Eurasia,[10] it shares the continental landmass of Afro-Eurasia with both Africa and Asia. It is bordered by the Arctic Ocean to the north, the Atlantic Ocean to the west, the Mediterranean Sea to the south and Asia to the east. Europe is commonly considered to be separated from Asia by the watershed of the Ural Mountains, the Ural River, the Caspian Sea, the Greater Caucasus, the Black Sea and the waterways of the Turkish Straits.[11



https://en.wikipedia.org/wiki/Europe

Всё же меру надо соблюдать. Простите, не выдержал.Не стоит искажать географию на основе национализма:Всё же меру надо соблюдать.

по вашему мацква не успев основаться на болотах в 1147 году уже все захватила до уральских гор и включила все в Европу?в каких годах кацапы захватили вот это все от мацквы до урала? что бы понимать когда Европа вообще узнала что там за мацквой есть ЕвропаЗЫесли вы уж так любите вику:граница Европы и Азии с VI века до н. э. к нашему времени испытала значительное перемещение с запада на восток. Древние греки проводили её приблизительно в центральной части Средиземного моря[14]. Позже, в 524—457 годах до н. э.,[15][16]. Большой научный авторитет Птолемея явился причиной того, чтоВ 1730 году шведский учёный Филипп Иоганн фон Страленберг впервые обосновал в мировой научной литературе идею о проведении границы между Европой и Азией[17]. Позднее в 1736 году В. Н. Татищев утверждал[18], что именно он подсказал Страленбергу эту мысль. Татищев обосновал в своей книге проведение этой границы от пролива Югорский Шар по Уральскому хребту, по реке Урал, разделяя такие города, как Орск и Оренбург (в их нынешних границах), через Каспийское море до реки Кумы, через Кавказ, Азовское и Чёрное моря в Босфор.Эта идея не сразу получила признание современников и последователей. Так, например, Михаил Ломоносов в трактате «О слоях земных» (1757—1759)[19] проводил рубеж между Европой и Азией по Дону, Волге и Печоре. Однако вскоре появились авторы, исследования которых вслед за Татищевым стали признавать Уральский хребет в качестве естественного рубежа между Европой и Азией.