Faceless написав:..... І скільки б ₚусня не просувала "межу Європи" по Уральських горах, історично вона якраз приблизно по східній межі України
Простите, не выдержал. Не стоит искажать географию на основе национализма:
Europe is a landmass conventionally considered a continent in its own right because of its great physical size and the weight of its history and traditions. Europe is also a subcontinent of Eurasia and it's located entirely in the Northern Hemisphere and mostly in the Eastern Hemisphere. Comprising the westernmost peninsulas of Eurasia,[10] it shares the continental landmass of Afro-Eurasia with both Africa and Asia. It is bordered by the Arctic Ocean to the north, the Atlantic Ocean to the west, the Mediterranean Sea to the south and Asia to the east. Europe is commonly considered to be separated from Asia by the watershed of the Ural Mountains, the Ural River, the Caspian Sea, the Greater Caucasus, the Black Sea and the waterways of the Turkish Straits.[11
по вашему мацква не успев основаться на болотах в 1147 году уже все захватила до уральских гор и включила все в Европу? в каких годах кацапы захватили вот это все от мацквы до урала? что бы понимать когда Европа вообще узнала что там за мацквой есть Европа
ЗЫ если вы уж так любите вику:
граница Европы и Азии с VI века до н. э. к нашему времени испытала значительное перемещение с запада на восток. Древние греки проводили её приблизительно в центральной части Средиземного моря[14]. Позже, в 524—457 годах до н. э., границей стали считать Керченский пролив и реку Танаис (Дон)[15][16]. Большой научный авторитет Птолемея явился причиной того, что это представление прочно утвердилось и не изменялось до XVIII века.
В 1730 году шведский учёный Филипп Иоганн фон Страленберг впервые обосновал в мировой научной литературе идею о проведении границы между Европой и Азией[17]. Позднее в 1736 году В. Н. Татищев утверждал[18], что именно он подсказал Страленбергу эту мысль. Татищев обосновал в своей книге проведение этой границы от пролива Югорский Шар по Уральскому хребту, по реке Урал, разделяя такие города, как Орск и Оренбург (в их нынешних границах), через Каспийское море до реки Кумы, через Кавказ, Азовское и Чёрное моря в Босфор.
Эта идея не сразу получила признание современников и последователей. Так, например, Михаил Ломоносов в трактате «О слоях земных» (1757—1759)[19] проводил рубеж между Европой и Азией по Дону, Волге и Печоре. Однако вскоре появились авторы, исследования которых вслед за Татищевым стали признавать Уральский хребет в качестве естественного рубежа между Европой и Азией.
mephala написав:Эта идея не сразу получила признание современников и последователей. Так, например, Михаил Ломоносов в трактате «О слоях земных» (1757—1759)[19] проводил рубеж между Европой и Азией по Дону, Волге и Печоре. Однако вскоре появились авторы, исследования которых вслед за Татищевым стали признавать Уральский хребет в качестве естественного рубежа между Европой и Азией.
Мене дивує що ми частенько звертаєм на манівці.. Питання просте росія - це азійське чи європейське державоутворення.. Тому просто гляньте скільки території в Європі і скільки в Азії.. і якщо в Азії знаходиться більша частина території - то назвати європейською таку державу не можна.
Простий приклад якщо педераційники захопили ОРДЛО і Крим - чи стала від того Україна - росією?
Тому забийте на висери нЄ всЬо тАк однОзнАчнО...і займайтесь більш корисними речами.
З Днем ракетних військ та артилерії! Привітання. Долярчика безпосередньо! В нього 2в1: і зв'язок, і арта.
Орки ж отримали ще вчора. Ось що пишуть в них: "Этот обстрел нужно добавить к сегодняшнему обстрелу Антоновского моста залпом из 18 "Хаймерсов", 6 из которых пробили систему ПВО. То есть очень похоже, что ВСУ начинает готовиться к атаке."
detroytred написав:З Днем ракетних військ та артилерії! Привітання. Долярчика безпосередньо! В нього 2в1: і зв'язок, і арта.
Орки ж отримали ще вчора. Ось що пишуть в них: "Этот обстрел нужно добавить к сегодняшнему обстрелу Антоновского моста залпом из 18 "Хаймерсов", 6 из которых пробили систему ПВО. То есть очень похоже, что ВСУ начинает готовиться к атаке."
Щиро дякую!👍
Недавно ще освоїв бусоль(а то раніше поняття зеленого не мав, що таке азімут магнітний)
Щось останніх 2 дні трохи стало "гучніше"🤔 Хоч ми теж тут читаємо і чуємо з кожної "труби", що орки уйопують на лівий берег... Тож, якщо справді вони роблять "жест доброї волі", то ми б мали невдовзі теж "підсовуватись" вперед, але... Але після "розміновувачів". І от тут чую, що... - що треба мовчати)), бо є 2 варіанти(а не 1) розвитку подій до кінця цього року...
Успіх написав:бо є 2 варіанти(а не 1) розвитку подій до кінця цього року..
я думаю вариантов несколько тысяч.
Успіх написав:, то ми б мали невдовзі теж "підсовуватись" вперед,
Херсон ещё какое то время будет оставаться под огневым контролем рф, было бы легкомысленно прям сразу бежать занимать их тёплые раскладушки. Об освобождении Ирпеня СМИ написали через неделю после того, как оттуда ушел последний орк. На то конечно были причины.
Я думаю с Херсона уходят не спроста. Будут аттаковать другие направления. Это было ожидаемо после разрушения антоновского моста. И так долго уходят.
otg написав:Я еще в 14-м сказал что ни Донбасс, ни Крым ему не нужен как таковой. Ему нужна Украина. Без Украины ни какой империи быть не может. От этого все его "исторические изыскания". Почему не проще аннексировать Белоруссию? Так с Белорусией нет проблем совсем. Он может ее забрать в любой момент. Армению, Монголию, Казахстан (по крайней мере восточный), Киргизию, Абхазию это ему нафиг не уперлось. Без Украины нет великой державы, которой он считает СССР. Просто лень искать его выступление иллюстрирующие его мировоззрение. Что до гопника. Гопник это не тот кто обижает девочек. Гопник это тот который будет драться на улице до конца. И это чмо когда то рассказывало, что оно с улицы. Я много видел таких малых и гамнистых с которыми боялись связываться даже те кто постарше и выше ростом.
Я вважаю по іншому. Я вважаю пу більш приземленою людиною, а не "собирателем земель русських".
Ключовим моментом був саме Крим(і частково Грузія-2008). Фактично ідеальна(спланована) операція по захопленню території, майже без жертв, майже без негативних наслідків, зате значне зростання рейтингу, популярності і віри в путіна. В РФ реально була ейфорія і пу це дуже сподобалось. З Донбасом так не вийшло(не було сплановано), тому Донбас йому "не сподобався" і він пішов на перемир'я.
Такий великий успіх кримської операції спонукав пу діяти дальше. Були якісь спроби в Білорусі і Казахстані - але не вийшло. І якби зупинився він на Україні. Причин багато - є тліючий конфлікт, відповідно є причина нападу, слабкість України(так він думав), слабкість Заходу(який проковтнув Крим), особиста ненависть до України і т.д.
*І звичайно я погоджуюсь з аргументом що якби пу хотів "відновити імперію" то наступним кроком мала б бути Білорусь однозначно. Починають звичайно з найбільш лояльних.
**І не забувайте що пу діє спецопераціями. Війни він звичайно не планував і не хотів. Просто зараз інших варіантів у нього не має.
А зачем раши Херсон??? Водой они запаслись на ближ. 3 года. Стратег. обьектов там нет. Одесса осталась у них только в воспоминаниях Доставку оружия через Крым на Донбасс нет смысла - дорога под прицелами ВСУ. Поэтому думаю перебросят эти войска на Донецкое направление и часть на Запорожское, на ЗАЭС