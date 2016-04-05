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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2575257625772578
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 13:36

Рахманін про Херсон, чмобиків, іранські дрони, ракети:
https://m.youtube.com/watch?v=YdDUUsyiWj0
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 13:43

  andrijk777 написав:
  otg написав:Я еще в 14-м сказал что ни Донбасс, ни Крым ему не нужен как таковой. Ему нужна Украина. Без Украины ни какой империи быть не может. От этого все его "исторические изыскания". Почему не проще аннексировать Белоруссию? Так с Белорусией нет проблем совсем. Он может ее забрать в любой момент. Армению, Монголию, Казахстан (по крайней мере восточный), Киргизию, Абхазию это ему нафиг не уперлось. Без Украины нет великой державы, которой он считает СССР. Просто лень искать его выступление иллюстрирующие его мировоззрение. Что до гопника. Гопник это не тот кто обижает девочек. Гопник это тот который будет драться на улице до конца. И это чмо когда то рассказывало, что оно с улицы. Я много видел таких малых и гамнистых с которыми боялись связываться даже те кто постарше и выше ростом.

Я вважаю по іншому.
Я вважаю пу більш приземленою людиною, а не "собирателем земель русських".

Ключовим моментом був саме Крим(і частково Грузія-2008). Фактично ідеальна(спланована) операція по захопленню території, майже без жертв, майже без негативних наслідків, зате значне зростання рейтингу, популярності і віри в путіна. В РФ реально була ейфорія і пу це дуже сподобалось. З Донбасом так не вийшло(не було сплановано), тому Донбас йому "не сподобався" і він пішов на перемир'я.

Такий великий успіх кримської операції спонукав пу діяти дальше.
Були якісь спроби в Білорусі і Казахстані - але не вийшло.
І якби зупинився він на Україні. Причин багато - є тліючий конфлікт, відповідно є причина нападу, слабкість України(так він думав), слабкість Заходу(який проковтнув Крим), особиста ненависть до України і т.д.

*І звичайно я погоджуюсь з аргументом що якби пу хотів "відновити імперію" то наступним кроком мала б бути Білорусь однозначно. Починають звичайно з найбільш лояльних.

**І не забувайте що пу діє спецопераціями. Війни він звичайно не планував і не хотів. Просто зараз інших варіантів у нього не має.

И опять какие-то странные теории: "войну не планировал и не хотел" -- а зачем продолжает? -- "тому Донбас йому "не сподобався" і він пішов на перемир'я" -- что помешало сделать "Киев за 3 дня не понравился і він пішов на перемир'я"?
Почему "союзные" республики не присоединил сначала -- если нужно "В РФ реально була ейфорія і пу це дуже сподобалось". -- как уже писали -- после всяких казахстанов -- эйфории было бы "полные штаны". И с териториями все как вы любите :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 13:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Недавно ще освоїв бусоль(а то раніше поняття зеленого не мав, що таке азімут магнітний)
з кропивою?
Мизантрóп
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1
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 13:55

  Успіх написав:бусоль
бусоль это фасоль в бульоне
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 13:58

  _hunter написав:И опять какие-то странные теории: "войну не планировал и не хотел" -- а зачем продолжает? -- "тому Донбас йому "не сподобався" і він пішов на перемир'я" -- что помешало сделать "Киев за 3 дня не понравился і він пішов на перемир'я"?
Почему "союзные" республики не присоединил сначала -- если нужно "В РФ реально була ейфорія і пу це дуже сподобалось". -- как уже писали -- после всяких казахстанов -- эйфории было бы "полные штаны". И с териториями все как вы любите :lol:

Продовжує тому що не має варіантів. Або продовжувати або признати поразку(відійти). Які ще є варіанти?
"Киев за 3 дня не понравился і він пішов на перемир'я" - так і було!!! Були переговори в Стабулі. Не домовились просто. Ми забагато захотіли.
после всяких казахстанов -- эйфории было бы "полные штаны" - не правда. І для простих москалів і для пу Україна вважається "братською" і якби "своєю територією". Казахстанан - ні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 14:50

  andrijk777 написав:для простих москалів і для пу Україна вважається "братською
с этого места поржал. 8 лет пропагандоны обмазывали Украину грязью, выдумывали какие то небылицы про бандеровцев, разжигали ненависть к Украинцам а вы говорите братские народы. Да Украина и США первые враги РФ. Спроси любого.

Там за украинский флажок могут даже школьника прессануть.

https://theins.ru/news/255969
Отца четырех несовершеннолетних детей арестовали за то, что он слушал украинскую музыку в своей машине
vitaliian
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