з кропивою?
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Додано: Чет 03 лис, 2022 13:46
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 03 лис, 2022 13:58
Продовжує тому що не має варіантів. Або продовжувати або признати поразку(відійти). Які ще є варіанти?
"Киев за 3 дня не понравился і він пішов на перемир'я" - так і було!!! Були переговори в Стабулі. Не домовились просто. Ми забагато захотіли.
после всяких казахстанов -- эйфории было бы "полные штаны" - не правда. І для простих москалів і для пу Україна вважається "братською" і якби "своєю територією". Казахстанан - ні.
Додано: Чет 03 лис, 2022 14:50
с этого места поржал. 8 лет пропагандоны обмазывали Украину грязью, выдумывали какие то небылицы про бандеровцев и Азов, распятых мальчиков и тд крч разжигали ненависть к Украинцам а вы говорите братские народы. Да Украина и США первые враги РФ. Спроси любого москаля.
за Белорусскую или казахскую музыку была бы такая же реакция?
Додано: Чет 03 лис, 2022 15:27
Искал там вопрос оставить ли Херсон или вернуть
Додано: Чет 03 лис, 2022 15:48
А брата хіба не можна "обмазывать грязью"?
Ворог не український народ, ворог - українська(прозахідна) влада і ті самі бандерівці і азовці, яких не так вже й багато, відсотків 20.(це все до 24.02)
Додано: Чет 03 лис, 2022 16:17
Выделение можно сделать и так.
По-вашему, все географы мира испытывали/-ют настолько священный трепет перед Россией, что в угоду ей перенесли границу Европы на Урал?
Хотя, вообще-то, эта граница - чистая условность, не имеющая никакого практического значения. Есть континент Евразия, делите как нравится. Можно и по границам Евросоюза, например, и постепенно последние 30 лет сдвигать её на восток.
А если посмотреть по численности населения, проживающего в Европе и в Азии?
А вообще, нравятся мне национально-географические, национально-исторические и прочие национально-озабоченные "научные" изыскания. В истории уже такое было - "арийская" и "еврейская" наука. Вряд ли это поможет победить. А "диванным патриотам" лучше бы пойти добровольцами на фронт. Пользы было бы намного больше.
Слушал интервью с Кротевичем. Интервью длинное, но не пожалел о потраченном времени - насколько действительно серьёзно и тяжело воевавший человек умнее наших диванных воинов.
На этом прекращаю. Всем счастливо.
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