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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2574257525762577
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 13:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Недавно ще освоїв бусоль(а то раніше поняття зеленого не мав, що таке азімут магнітний)
з кропивою?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 13:58

  _hunter написав:И опять какие-то странные теории: "войну не планировал и не хотел" -- а зачем продолжает? -- "тому Донбас йому "не сподобався" і він пішов на перемир'я" -- что помешало сделать "Киев за 3 дня не понравился і він пішов на перемир'я"?
Почему "союзные" республики не присоединил сначала -- если нужно "В РФ реально була ейфорія і пу це дуже сподобалось". -- как уже писали -- после всяких казахстанов -- эйфории было бы "полные штаны". И с териториями все как вы любите :lol:

Продовжує тому що не має варіантів. Або продовжувати або признати поразку(відійти). Які ще є варіанти?
"Киев за 3 дня не понравился і він пішов на перемир'я" - так і було!!! Були переговори в Стабулі. Не домовились просто. Ми забагато захотіли.
после всяких казахстанов -- эйфории было бы "полные штаны" - не правда. І для простих москалів і для пу Україна вважається "братською" і якби "своєю територією". Казахстанан - ні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 14:50

  andrijk777 написав:для простих москалів і для пу Україна вважається "братською
с этого места поржал. 8 лет пропагандоны обмазывали Украину грязью, выдумывали какие то небылицы про бандеровцев и Азов, распятых мальчиков и тд крч разжигали ненависть к Украинцам а вы говорите братские народы. Да Украина и США первые враги РФ. Спроси любого москаля.

https://theins.ru/news/255969
Отца четырех несовершеннолетних детей арестовали за то, что он слушал украинскую музыку в своей машине
за Белорусскую или казахскую музыку была бы такая же реакция?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 15:27

Искал там вопрос оставить ли Херсон или вернуть

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 15:48

  vitaliian написав:
  andrijk777 написав:для простих москалів і для пу Україна вважається "братською
с этого места поржал. 8 лет пропагандоны обмазывали Украину грязью, выдумывали какие то небылицы про бандеровцев и Азов, распятых мальчиков и тд крч разжигали ненависть к Украинцам а вы говорите братские народы. Да Украина и США первые враги РФ. Спроси любого москаля.

https://theins.ru/news/255969
Отца четырех несовершеннолетних детей арестовали за то, что он слушал украинскую музыку в своей машине
за Белорусскую или казахскую музыку была бы такая же реакция?

А брата хіба не можна "обмазывать грязью"?
Ворог не український народ, ворог - українська(прозахідна) влада і ті самі бандерівці і азовці, яких не так вже й багато, відсотків 20.(це все до 24.02)
https://theins.ru/news/255969 - це не в тему. Ситуація сильно змінилась 24.02.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 16:17

  mephala написав:......
по вашему мацква не успев основаться на болотах в 1147 году уже все захватила до уральских гор и включила все в Европу?
в каких годах кацапы захватили вот это все от мацквы до урала? что бы понимать когда Европа вообще узнала что там за мацквой есть Европа :lol:

ЗЫ
если вы уж так любите вику:

граница Европы и Азии с VI века до н. э. к нашему времени испытала значительное перемещение с запада на восток. Древние греки проводили её приблизительно в центральной части Средиземного моря[14]. Позже, в 524—457 годах до н. э., границей стали считать Керченский пролив и реку Танаис (Дон)[15][16]. Большой научный авторитет Птолемея явился причиной того, что это представление прочно утвердилось и не изменялось до XVIII века.

В 1730 году шведский учёный Филипп Иоганн фон Страленберг впервые обосновал в мировой научной литературе идею о проведении границы между Европой и Азией[17].
......

Выделение можно сделать и так.
По-вашему, все географы мира испытывали/-ют настолько священный трепет перед Россией, что в угоду ей перенесли границу Европы на Урал? :)
Хотя, вообще-то, эта граница - чистая условность, не имеющая никакого практического значения. Есть континент Евразия, делите как нравится. Можно и по границам Евросоюза, например, и постепенно последние 30 лет сдвигать её на восток. :)
Тому просто гляньте скільки території в Європі і скільки в Азії..
і якщо в Азії знаходиться більша частина території - то назвати європейською таку державу не можна.

А если посмотреть по численности населения, проживающего в Европе и в Азии? :)

А вообще, нравятся мне национально-географические, национально-исторические и прочие национально-озабоченные "научные" изыскания. В истории уже такое было - "арийская" и "еврейская" наука. Вряд ли это поможет победить. А "диванным патриотам" лучше бы пойти добровольцами на фронт. Пользы было бы намного больше.
Слушал интервью с Кротевичем. Интервью длинное, но не пожалел о потраченном времени - насколько действительно серьёзно и тяжело воевавший человек умнее наших диванных воинов.

На этом прекращаю. Всем счастливо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 16:31

  ЛАД написав:На этом прекращаю. Всем счастливо.

pesikot
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