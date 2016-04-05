Додано: Чет 03 лис, 2022 16:17

mephala написав: ......

по вашему мацква не успев основаться на болотах в 1147 году уже все захватила до уральских гор и включила все в Европу?

в каких годах кацапы захватили вот это все от мацквы до урала? что бы понимать когда Европа вообще узнала что там за мацквой есть Европа



ЗЫ

если вы уж так любите вику:



граница Европы и Азии с VI века до н. э. к нашему времени испытала значительное перемещение с запада на восток. Древние греки проводили её приблизительно в центральной части Средиземного моря[14]. Позже, в 524—457 годах до н. э., границей стали считать Керченский пролив и реку Танаис (Дон)[15][16]. Большой научный авторитет Птолемея явился причиной того, что это представление прочно утвердилось и не изменялось до XVIII века.



В 1730 году шведский учёный Филипп Иоганн фон Страленберг впервые обосновал в мировой научной литературе идею о проведении границы между Европой и Азией[17].

...... ......по вашему мацква не успев основаться на болотах в 1147 году уже все захватила до уральских гор и включила все в Европу?в каких годах кацапы захватили вот это все от мацквы до урала? что бы понимать когда Европа вообще узнала что там за мацквой есть ЕвропаЗЫесли вы уж так любите вику:граница Европы и Азии с VI века до н. э. к нашему времени испытала значительное перемещение с запада на восток.[14]. Позже, в 524—457 годах до н. э., границей стали считать Керченский пролив и реку Танаис (Дон)[15][16]. Большой научный авторитет Птолемея явился причиной того, что это представление прочно утвердилось и не изменялось до XVIII века.впервые обосновал в мировой научной литературе идею о проведении границы между Европой и Азией[17].......

Тому просто гляньте скільки території в Європі і скільки в Азії..

і якщо в Азії знаходиться більша частина території - то назвати європейською таку державу не можна.

это

Выделение можно сделать и так.По-вашему, все географы мира испытывали/-ют настолько священный трепет перед Россией, что в угоду ей перенесли границу Европы на Урал?Хотя, вообще-то, эта граница - чистая условность, не имеющая никакого практического значения. Есть континент Евразия, делите как нравится. Можно и по границам Евросоюза, например, и постепенно последние 30 лет сдвигать её на восток.А если посмотреть по численности населения, проживающего в Европе и в Азии?А вообще, нравятся мне национально-географические, национально-исторические и прочие национально-озабоченные "научные" изыскания. В истории уже такое было - "арийская" и "еврейская" наука. Вряд липоможет победить. А "диванным патриотам" лучше бы пойти добровольцами на фронт. Пользы было бы намного больше.Слушал интервью с Кротевичем. Интервью длинное, но не пожалел о потраченном времени - насколько действительно серьёзно и тяжело воевавший человек умнее наших диванных воинов.Стараниями нескольких персонажей форум стал чересчур токсичным.Если уж утверждение, что мы не воюем с женщинами и детьми рассматривается как "прояви колабораціонізму"...Надеюсь, после победы таких "патриотов" несколько успокоят.На этом прекращаю. Всем счастливо.