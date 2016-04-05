_hunter написав:И опять какие-то странные теории: "войну не планировал и не хотел" -- а зачем продолжает? -- "тому Донбас йому "не сподобався" і він пішов на перемир'я" -- что помешало сделать "Киев за 3 дня не понравился і він пішов на перемир'я"? Почему "союзные" республики не присоединил сначала -- если нужно "В РФ реально була ейфорія і пу це дуже сподобалось". -- как уже писали -- после всяких казахстанов -- эйфории было бы "полные штаны". И с териториями все как вы любите
Продовжує тому що не має варіантів. Або продовжувати або признати поразку(відійти). Які ще є варіанти? "Киев за 3 дня не понравился і він пішов на перемир'я" - так і було!!! Були переговори в Стабулі. Не домовились просто. Ми забагато захотіли. после всяких казахстанов -- эйфории было бы "полные штаны" - не правда. І для простих москалів і для пу Україна вважається "братською" і якби "своєю територією". Казахстанан - ні.
andrijk777 написав:для простих москалів і для пу Україна вважається "братською
с этого места поржал. 8 лет пропагандоны обмазывали Украину грязью, выдумывали какие то небылицы про бандеровцев и Азов, распятых мальчиков и тд крч разжигали ненависть к Украинцам а вы говорите братские народы. Да Украина и США первые враги РФ. Спроси любого москаля.
https://theins.ru/news/255969 Отца четырех несовершеннолетних детей арестовали за то, что он слушал украинскую музыку в своей машине
за Белорусскую или казахскую музыку была бы такая же реакция?
andrijk777 написав:для простих москалів і для пу Україна вважається "братською
с этого места поржал. 8 лет пропагандоны обмазывали Украину грязью, выдумывали какие то небылицы про бандеровцев и Азов, распятых мальчиков и тд крч разжигали ненависть к Украинцам а вы говорите братские народы. Да Украина и США первые враги РФ. Спроси любого москаля.
https://theins.ru/news/255969 Отца четырех несовершеннолетних детей арестовали за то, что он слушал украинскую музыку в своей машине
за Белорусскую или казахскую музыку была бы такая же реакция?
А брата хіба не можна "обмазывать грязью"? Ворог не український народ, ворог - українська(прозахідна) влада і ті самі бандерівці і азовці, яких не так вже й багато, відсотків 20.(це все до 24.02) https://theins.ru/news/255969 - це не в тему. Ситуація сильно змінилась 24.02.
mephala написав:...... по вашему мацква не успев основаться на болотах в 1147 году уже все захватила до уральских гор и включила все в Европу? в каких годах кацапы захватили вот это все от мацквы до урала? что бы понимать когда Европа вообще узнала что там за мацквой есть Европа
ЗЫ если вы уж так любите вику:
граница Европы и Азии с VI века до н. э. к нашему времени испытала значительное перемещение с запада на восток. Древние греки проводили её приблизительно в центральной части Средиземного моря[14]. Позже, в 524—457 годах до н. э., границей стали считать Керченский пролив и реку Танаис (Дон)[15][16]. Большой научный авторитет Птолемея явился причиной того, что это представление прочно утвердилось и не изменялось до XVIII века.
В 1730 году шведский учёный Филипп Иоганн фон Страленберг впервые обосновал в мировой научной литературе идею о проведении границы между Европой и Азией[17]. ......
Выделение можно сделать и так. По-вашему, все географы мира испытывали/-ют настолько священный трепет перед Россией, что в угоду ей перенесли границу Европы на Урал? Хотя, вообще-то, эта граница - чистая условность, не имеющая никакого практического значения. Есть континент Евразия, делите как нравится. Можно и по границам Евросоюза, например, и постепенно последние 30 лет сдвигать её на восток.
Тому просто гляньте скільки території в Європі і скільки в Азії.. і якщо в Азії знаходиться більша частина території - то назвати європейською таку державу не можна.
А если посмотреть по численности населения, проживающего в Европе и в Азии?
А вообще, нравятся мне национально-географические, национально-исторические и прочие национально-озабоченные "научные" изыскания. В истории уже такое было - "арийская" и "еврейская" наука. Вряд ли это поможет победить. А "диванным патриотам" лучше бы пойти добровольцами на фронт. Пользы было бы намного больше. Слушал интервью с Кротевичем. Интервью длинное, но не пожалел о потраченном времени - насколько действительно серьёзно и тяжело воевавший человек умнее наших диванных воинов.
Стараниями нескольких персонажей форум стал чересчур токсичным. Если уж утверждение, что мы не воюем с женщинами и детьми рассматривается как "прояви колабораціонізму"... Надеюсь, после победы таких "патриотов" несколько успокоят.
На этом прекращаю. Всем счастливо.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 03 лис, 2022 17:38, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:А если посмотреть по численности населения, проживающего в Европе и в Азии?
Коли Бог хоче когось наказати - він дає йому забагато гордині і замало розуму.... Для інформації Навіть якщо прийняти що географічно межа Європи це Урал.... То перед Уралом живе 72 млн москаликів____20% території педерації і за Уралом - 68 млн москаликів...________80% території педерації По друге А де генеруються 70% багатств педерації - також за Уралом...
То в мене питання Країна в якої 80% території , 70% ВВП , 49% населення - знаходиться в Азії -азійська чи Європейська? А якщо межу з Уралу на волгу пересунути? Тоді як?
ПС А гординя не дала можливості нашому мазохісту розібратись з питанням Абсолютна кількість населення Густина населення Або не вистарчило розуму зрозуміти що в 4 рази більша густина на в 4 рази меншій території в абсолютних значеннях стільки ж скільки в 4 рази менша густина на в 4 рази більших територіях..
ППС Поки жив в Україні - був розумним, навіть довчився до якогось харківського інженера А як тільки посидів на педераційному ТБ - так відразу різко подурнішав.. А все ясно чому так... Якщо в гімні шукаєш суть - смердіти все одно гімном будеш.
ЛАД написав:А если посмотреть по численности населения, проживающего в Европе и в Азии?
Коли Бог хоче когось наказати - він дає йому забагато гордині і замало розуму.... Для інформації Навіть якщо прийняти що географічно межа Європи це Урал.... То перед Уралом живе 72 млн москаликів____20% території педерації і за Уралом - 68 млн москаликів...________80% території педерації ......... А все ясно чому так... Якщо в гімні шукаєш суть - смердіти все одно гімном будеш.
Это точно. Но врать всё же не стоит.
Население распределено крайне неравномерно: 69,05 % россиян проживают в европейской части России, которая составляет 20,82 % территории
ЛАД написав:А если посмотреть по численности населения, проживающего в Европе и в Азии?
Коли Бог хоче когось наказати - він дає йому забагато гордині і замало розуму.... Для інформації Навіть якщо прийняти що географічно межа Європи це Урал.... То перед Уралом живе 72 млн москаликів____20% території педерації і за Уралом - 68 млн москаликів...________80% території педерації ......... А все ясно чому так... Якщо в гімні шукаєш суть - смердіти все одно гімном будеш.
Это точно. Но врать всё же не стоит.
Население распределено крайне неравномерно: 69,05 % россиян проживают в европейской части России, которая составляет 20,82 % территории
але окрім географії - Калмикія, Башкортостан, Татарстан, Чувашія, Кавказ - це Європа чи все-таки Азія?