Металл наверное без света. Правый не отключали весь день. Включили сег. в домах отопление))
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Додано: Чет 03 лис, 2022 17:53
Додано: Чет 03 лис, 2022 18:06
ЗАЕС уже подключили и куда? Утром читала, что от обстрелов обесточена и что собираются подключать на Крым и Донбасс.
Нам світло вже третій день вимикають через рівні проміжки часу - кожні 9 годин на 3 години (сьогодні на 3,5 години). Підлаштовуємось.
Додано: Чет 03 лис, 2022 18:13
Кательные заработали у нас в городе. Теперь хороший ориентир для раши по ним по дыму из трубы. Эти идиоты всё могут сделать
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