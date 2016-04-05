RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2575257625772578
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 17:53

  edvardd написав:у меня в Запорожье уже 8 часов нет света, работаю от упса, инет есть, но уже акк в напряг...както дохуа, без всяких прилётов...

Металл наверное без света. Правый не отключали весь день. Включили сег. в домах отопление))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5978
З нами з: 13.09.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:06

  edvardd написав:у меня в Запорожье уже 8 часов нет света, работаю от упса, инет есть, но уже акк в напряг...както дохуа, без всяких прилётов...


ЗАЕС уже подключили и куда? Утром читала, что от обстрелов обесточена и что собираются подключать на Крым и Донбасс.
Нам світло вже третій день вимикають через рівні проміжки часу - кожні 9 годин на 3 години (сьогодні на 3,5 години). Підлаштовуємось.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3358
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:13

Кательные заработали у нас в городе. Теперь хороший ориентир для раши по ним по дыму из трубы. Эти идиоты всё могут сделать :twisted:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5978
З нами з: 13.09.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2575257625772578
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 106395
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 470065
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4159
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.