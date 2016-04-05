RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2576257725782579>
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 17:53

  edvardd написав:у меня в Запорожье уже 8 часов нет света, работаю от упса, инет есть, но уже акк в напряг...както дохуа, без всяких прилётов...

Металл наверное без света. Правый не отключали весь день. Включили сег. в домах отопление))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5981
З нами з: 13.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:06

  edvardd написав:у меня в Запорожье уже 8 часов нет света, работаю от упса, инет есть, но уже акк в напряг...както дохуа, без всяких прилётов...


ЗАЕС уже подключили и куда? Утром читала, что от обстрелов обесточена и что собираются подключать на Крым и Донбасс.
Нам світло вже третій день вимикають через рівні проміжки часу - кожні 9 годин на 3 години (сьогодні на 3,5 години). Підлаштовуємось.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3358
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:13

Кательные заработали у нас в городе. Теперь хороший ориентир для раши по ним по дыму из трубы. Эти идиоты всё могут сделать :twisted:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5981
З нами з: 13.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:15

  fler написав:
  edvardd написав:у меня в Запорожье уже 8 часов нет света, работаю от упса, инет есть, но уже акк в напряг...както дохуа, без всяких прилётов...


ЗАЕС уже подключили и куда? Утром читала, что от обстрелов обесточена и что собираются подключать на Крым и Донбасс.
Нам світло вже третій день вимикають через рівні проміжки часу - кожні 9 годин на 3 години (сьогодні на 3,5 години). Підлаштовуємось.

на українську мережу ЗАЕС зараз взагалі не впливає.

але до підключення до Криму - я думаю там теж далеченько. знову ж таки - що нам заважає перебити ЛЕП? буде шантаж, бо якщо ЗАЕС не працюватиме, то вона не зможе забезпечити електрикою себе й не зможе обігрівати Енергодар
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2529
З нами з: 29.09.19
Подякував: 369 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:але до підключення до Криму - я думаю там теж далеченько. знову ж таки - що нам заважає перебити ЛЕП? буде шантаж, бо якщо ЗАЕС не працюватиме, то вона не зможе забезпечити електрикою себе й не зможе обігрівати Енергодар
А МАГАТЭ уехало со станции? Вреде как оставались на постоянной основе несколько чел.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5981
З нами з: 13.09.09
Подякував: 20 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:36

гарно і багато можна дискутувати чи відноситься країна рф до Европи взагалі ментально,
але під час війни є теми які турбують мене значно сильніше:

1) наш контр-наступ зупинився на Херсонщіні ще 8 жовтня, на Харківщині після 15 жовтня (так там були локальні просування на 2-3км, які потім були втрачені)

2) часткова мобілізація у орків на закінчилась, вона значно сповільнилась після того як набрали замовлений мінімум 300к (неофіційно більше 430к), тобто в рф продовжують мобілізовувати, до якого рівня - не уявляю

3)Резніков про мобілізацію:Приймати рішення про те, чи потрібно оголошувати додаткову мобілізацію в Україні, буде Генштаб. Про це глава Міноборони Олексій Резніков сказав в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

Також міністр розповів, що, можливо, в цьому і не виникне потреби, оскільки партнери-британці закінчують навчання першої групи із 30 тисяч людей наших солдатів.

«Це 10 тисяч, які приїдуть повністю готовими та знаючими, що таке тактична медицина, володіння зброєю. Вони ще будуть усі одягнені і із засобами захисту. Цю ідею підхопили партнери і ми починаємо розгортати місця не лише у Великій Британії, де готуватимуться наші військовослужбовці, і не лише вузькі фахівці, а й піхота. Тільки у Великій Британії підготують 30 тисяч мотивованих людей», — зазначив Резніков.

10 тисяч-це менше одної дивізії (або неповна дивізія)

фронт не тільки стабілізувався, ворог наступає на 3-4 напрямках і це загрожує втратою стратегічної ініціативи

prodigy
 
Повідомлень: 8655
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3068 раз.
Подякували: 3115 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:40

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:але до підключення до Криму - я думаю там теж далеченько. знову ж таки - що нам заважає перебити ЛЕП? буде шантаж, бо якщо ЗАЕС не працюватиме, то вона не зможе забезпечити електрикою себе й не зможе обігрівати Енергодар
А МАГАТЭ уехало со станции? Вреде как оставались на постоянной основе несколько чел.


иностранцы и на постоянной основе, даже ОБСЕ на Донбассе работали по контракту по несколько месяцев (правда толку от ОБСЕ было мало), от МАГАТЭ еще меньше, даже от ООН сегодня практически нет толку...почему? потому что одним пофиг, а другие продажные твари (как в видео, ниже)
prodigy
 
Повідомлень: 8655
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3068 раз.
Подякували: 3115 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:Я думаю с Херсона уходят не спроста. Будут аттаковать другие направления. Это было ожидаемо после разрушения антоновского моста. И так долго уходят.

Долго уходят, потому что на самом деле не уходят, и более того ситуация обратная, чем кажется большинству телеграмм каналов. Без подробностей.


Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20030
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4792 раз.
Подякували: 7567 раз.
 
Профіль
6
23
5
1
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 19:06

  freeze написав:
vitaliian написав:Я думаю с Херсона уходят не спроста. Будут аттаковать другие направления. Это было ожидаемо после разрушения антоновского моста. И так долго уходят.

Долго уходят, потому что на самом деле не уходят, и более того ситуация обратная, чем кажется большинству телеграмм каналов. Без подробностей

Я читаю некоторые российские инет-ресурсы и складывается впечатление, что готовят нам подлянку в Херсоне ...
И судя по всему, наши не ведутся ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7320
З нами з: 31.08.09
Подякував: 497 раз.
Подякували: 1229 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 19:12

  freeze написав: Долго уходят, потому что на самом деле не уходят, и более того ситуация обратная, чем кажется большинству телеграмм каналов. Без подробностей.


Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk

Усім пропагандистам дали команду розповідати, що "я так думаю, що Херсон хочуть орки залишити".
Так що нічого нового ми не почули, яка методичка прийшла із ольгіно, такі і повідомлення у деяких обліківок.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12465
З нами з: 30.12.09
Подякував: 569 раз.
Подякували: 3490 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 2576257725782579>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 106397
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 470067
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4159
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (3115)
03.11.2022 19:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.