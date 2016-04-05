Додано: Чет 03 лис, 2022 18:36

гарно і багато можна дискутувати чи відноситься країна рф до Европи взагалі ментально,

але під час війни є теми які турбують мене значно сильніше:



1) наш контр-наступ зупинився на Херсонщіні ще 8 жовтня, на Харківщині після 15 жовтня (так там були локальні просування на 2-3км, які потім були втрачені)



2) часткова мобілізація у орків на закінчилась, вона значно сповільнилась після того як набрали замовлений мінімум 300к (неофіційно більше 430к), тобто в рф продовжують мобілізовувати, до якого рівня - не уявляю



3)Резніков про мобілізацію:Приймати рішення про те, чи потрібно оголошувати додаткову мобілізацію в Україні, буде Генштаб. Про це глава Міноборони Олексій Резніков сказав в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».



Також міністр розповів, що, можливо, в цьому і не виникне потреби, оскільки партнери-британці закінчують навчання першої групи із 30 тисяч людей наших солдатів.



«Це 10 тисяч, які приїдуть повністю готовими та знаючими, що таке тактична медицина, володіння зброєю. Вони ще будуть усі одягнені і із засобами захисту. Цю ідею підхопили партнери і ми починаємо розгортати місця не лише у Великій Британії, де готуватимуться наші військовослужбовці, і не лише вузькі фахівці, а й піхота. Тільки у Великій Британії підготують 30 тисяч мотивованих людей», — зазначив Резніков.



10 тисяч-це менше одної дивізії (або неповна дивізія)



фронт не тільки стабілізувався, ворог наступає на 3-4 напрямках і це загрожує втратою стратегічної ініціативи



