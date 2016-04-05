Металл наверное без света. Правый не отключали весь день. Включили сег. в домах отопление))
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Додано: Чет 03 лис, 2022 17:53
Додано: Чет 03 лис, 2022 18:06
ЗАЕС уже подключили и куда? Утром читала, что от обстрелов обесточена и что собираются подключать на Крым и Донбасс.
Нам світло вже третій день вимикають через рівні проміжки часу - кожні 9 годин на 3 години (сьогодні на 3,5 години). Підлаштовуємось.
Додано: Чет 03 лис, 2022 18:13
Кательные заработали у нас в городе. Теперь хороший ориентир для раши по ним по дыму из трубы. Эти идиоты всё могут сделать
Додано: Чет 03 лис, 2022 18:15
на українську мережу ЗАЕС зараз взагалі не впливає.
але до підключення до Криму - я думаю там теж далеченько. знову ж таки - що нам заважає перебити ЛЕП? буде шантаж, бо якщо ЗАЕС не працюватиме, то вона не зможе забезпечити електрикою себе й не зможе обігрівати Енергодар
Додано: Чет 03 лис, 2022 18:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
А МАГАТЭ уехало со станции? Вреде как оставались на постоянной основе несколько чел.
Додано: Чет 03 лис, 2022 18:36
гарно і багато можна дискутувати чи відноситься країна рф до Европи взагалі ментально,
але під час війни є теми які турбують мене значно сильніше:
1) наш контр-наступ зупинився на Херсонщіні ще 8 жовтня, на Харківщині після 15 жовтня (так там були локальні просування на 2-3км, які потім були втрачені)
2) часткова мобілізація у орків на закінчилась, вона значно сповільнилась після того як набрали замовлений мінімум 300к (неофіційно більше 430к), тобто в рф продовжують мобілізовувати, до якого рівня - не уявляю
3)Резніков про мобілізацію:Приймати рішення про те, чи потрібно оголошувати додаткову мобілізацію в Україні, буде Генштаб. Про це глава Міноборони Олексій Резніков сказав в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».
Також міністр розповів, що, можливо, в цьому і не виникне потреби, оскільки партнери-британці закінчують навчання першої групи із 30 тисяч людей наших солдатів.
«Це 10 тисяч, які приїдуть повністю готовими та знаючими, що таке тактична медицина, володіння зброєю. Вони ще будуть усі одягнені і із засобами захисту. Цю ідею підхопили партнери і ми починаємо розгортати місця не лише у Великій Британії, де готуватимуться наші військовослужбовці, і не лише вузькі фахівці, а й піхота. Тільки у Великій Британії підготують 30 тисяч мотивованих людей», — зазначив Резніков.
10 тисяч-це менше одної дивізії (або неповна дивізія)
фронт не тільки стабілізувався, ворог наступає на 3-4 напрямках і це загрожує втратою стратегічної ініціативи
Додано: Чет 03 лис, 2022 18:40
иностранцы и на постоянной основе, даже ОБСЕ на Донбассе работали по контракту по несколько месяцев (правда толку от ОБСЕ было мало), от МАГАТЭ еще меньше, даже от ООН сегодня практически нет толку...почему? потому что одним пофиг, а другие продажные твари (как в видео, ниже)
Додано: Чет 03 лис, 2022 18:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Долго уходят, потому что на самом деле не уходят, и более того ситуация обратная, чем кажется большинству телеграмм каналов. Без подробностей.
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Додано: Чет 03 лис, 2022 19:06
Я читаю некоторые российские инет-ресурсы и складывается впечатление, что готовят нам подлянку в Херсоне ...
И судя по всему, наши не ведутся ...
Додано: Чет 03 лис, 2022 19:12
Усім пропагандистам дали команду розповідати, що "я так думаю, що Херсон хочуть орки залишити".
Так що нічого нового ми не почули, яка методичка прийшла із ольгіно, такі і повідомлення у деяких обліківок.
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