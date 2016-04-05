vitaliian написав:Я думаю с Херсона уходят не спроста. Будут аттаковать другие направления. Это было ожидаемо после разрушения антоновского моста. И так долго уходят.
Долго уходят, потому что на самом деле не уходят, и более того ситуация обратная, чем кажется большинству телеграмм каналов. Без подробностей.
Даже без подробностей понятно, что концетрация войск на правом берегу стала значительно большей , чем месяц назад
Исходя из басен экспертов (типа Юрия Жданова), то у орков после того как 40 дней назад разрушили все мосты через Днепр к 1 ноября уже должны были закончиться не только боеприпасы ( а также топливо и продовольствие), но интенсивность арты на Херсонщине достаточная.
edvardd написав:у меня в Запорожье уже 8 часов нет света, работаю от упса, инет есть, но уже акк в напряг...както дохуа, без всяких прилётов...
ЗАЕС уже подключили и куда? Утром читала, что от обстрелов обесточена и что собираются подключать на Крым и Донбасс. Нам світло вже третій день вимикають через рівні проміжки часу - кожні 9 годин на 3 години (сьогодні на 3,5 години). Підлаштовуємось.
света небыло 9 часов подряд без всяких прилётов, упс еле выдержал, ещё сегодня пасмурно, в основном... АЭС уже давно не работает, пишут, что планируют подключить к крыму, и чтобы наши не рубанули их линии вырубили наши...
"РФ здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму 26 млн доларів США. Інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів", - заявив Ніколенко
prodigy написав:"РФ здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму 26 млн доларів США. Інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів", - заявив Ніколенко