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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2576257725782579
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 19:12

  freeze написав:
vitaliian написав:Я думаю с Херсона уходят не спроста. Будут аттаковать другие направления. Это было ожидаемо после разрушения антоновского моста. И так долго уходят.

Долго уходят, потому что на самом деле не уходят, и более того ситуация обратная, чем кажется большинству телеграмм каналов. Без подробностей.



Даже без подробностей понятно, что концетрация войск на правом берегу стала значительно
большей , чем месяц назад

Исходя из басен экспертов (типа Юрия Жданова), то у орков после того как 40 дней назад разрушили все мосты через Днепр к 1 ноября уже должны были закончиться не только боеприпасы ( а также топливо и продовольствие), но интенсивность арты на Херсонщине достаточная.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 19:13

  fler написав:
  edvardd написав:у меня в Запорожье уже 8 часов нет света, работаю от упса, инет есть, но уже акк в напряг...както дохуа, без всяких прилётов...


ЗАЕС уже подключили и куда? Утром читала, что от обстрелов обесточена и что собираются подключать на Крым и Донбасс.
Нам світло вже третій день вимикають через рівні проміжки часу - кожні 9 годин на 3 години (сьогодні на 3,5 години). Підлаштовуємось.

света небыло 9 часов подряд без всяких прилётов, упс еле выдержал, ещё сегодня пасмурно, в основном... АЭС уже давно не работает, пишут, что планируют подключить к крыму, и чтобы наши не рубанули их линии вырубили наши...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 19:14

Україна закликає Китай відреагувати

"РФ здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму 26 млн доларів США. Інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів", - заявив Ніколенко
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 19:19

Отпуск военных теперь будет составлять до 10 календарных дней
Закон распространяется на время действия военного положения. Дорога до и из дома не включена в обозначенные 10 дней.

Закон поддержали 330 парламентариев.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 19:20

Українські сили вичерпали наступальний потенціал. Накопичення проходитиме кілька місяців, а потім ЗСУ проведуть операції, яскравіші за харківську.

Такий прогноз в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній дав радник Офісу президента Олексій Арестович.

"У нас зараз немає запасів, які дозволяють різко й швидко повернутися, створити ще одну-дві харківські операції та радісно заявити про черговий прорив", - говорить він.

Арестович додав, що ЗСУ знадобиться час, щоб накопичити, зате потім можуть бути прориви навіть яскравіші та швидші, ніж на харківському напрямку.

"Найближчі місяць-два можуть бути дуже нудними, як мені здається, без особливих новин. Зате потім ми накопичимо", - сказав радник ОП.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 19:20

  prodigy написав:"РФ здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму 26 млн доларів США. Інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів", - заявив Ніколенко

https://espreso.tv/za-lishe-rosiya-ta-k ... -v-ukraini
Рада безпеки ООН не прийняла резолюцію Росії щодо створення комісії для розслідування "військово-біологічної діяльності" України та США

За резолюцію проголосували лише РФ та Китай.

китайці вважають що в Україні біо-лабораторії, вони реально тупі.
BIGor
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