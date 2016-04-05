Додано: Чет 03 лис, 2022 20:20

ЛАД написав: mephala написав: [i]граница Европы и Азии с VI века до н. э. к нашему времени испытала значительное перемещение с запада на восток. Древние греки проводили её приблизительно в центральной части Средиземного моря[14]. Позже, в 524—457 годах до н. э., границей стали считать Керченский пролив и реку Танаис (Дон)[15][16]. [i]граница Европы и Азии с VI века до н. э. к нашему времени испытала значительное перемещение с запада на восток.[14]. Позже, в 524—457 годах до н. э., границей стали считать Керченский пролив и реку Танаис (Дон)[15][16].

По-вашему, все географы мира испытывали/-ют настолько священный трепет перед Россией, что в угоду ей перенесли границу Европы на Урал?

По-вашему, все географы мира испытывали/-ют настолько священный трепет перед Россией, что в угоду ей перенесли границу Европы на Урал?

Насправді, нікому, крім кацапів, нецікаво, де саме закінчується Європа, на Дону чи на Уралі. Можно як завгодно проводити кордони, це ніяк не змінить того факту, що між кацапами і Європою нічого спільного нема."Мне иногда кажется, да что там кажется - я совершенно уверен, что если бы по российскому телевидению показали, как президент Путин завтракает украинскими детьми не в переносном, а в прямом смысле этого слова, то Шойгу объяснил бы, что такой завтрак уменьшает военные возможности "украинских нацистов", Медведев пошутил бы, что меню Путина лучше меню любого парижского ресторана, Соловьев поинтересовался бы, не отравили ли мясо, Скабева начала бы обсуждать с гостями, как лучше и вкуснее приготовить детское мясо - отварить или потушить. А российские телезрители просто пожали бы плечами и сказали бы - если бы их спросили, конечно же, - что президент лучше знает, что есть, и что они люди маленькие, им такого мяса никогда не достанется, им бы курятину купить в "Пятерочке".Главное, конечно, в этой ситуации - не отменять русскую культуру, не дай Бог. Потому что президент вполне может заменить украинских детей грузинскими и казахскими в своем меню, а что мы будем делать без Пушкина и Чайковского? Как сохраним то гуманистическое послание, которое русский народ веками отправляет всему варварскому человечеству?Да и детей приятнее кушать под "Лебединое озеро". Способствует пищеварению, позволяет думать о великом."Виталий Портников, 03.11.2022