edvardd написав:у меня в Запорожье уже 8 часов нет света, работаю от упса, инет есть, но уже акк в напряг...както дохуа, без всяких прилётов...
ЗАЕС уже подключили и куда? Утром читала, что от обстрелов обесточена и что собираются подключать на Крым и Донбасс. Нам світло вже третій день вимикають через рівні проміжки часу - кожні 9 годин на 3 години (сьогодні на 3,5 години). Підлаштовуємось.
света небыло 9 часов подряд без всяких прилётов, упс еле выдержал, ещё сегодня пасмурно, в основном... АЭС уже давно не работает, пишут, что планируют подключить к крыму, и чтобы наши не рубанули их линии вырубили наши...
"РФ здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму 26 млн доларів США. Інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів", - заявив Ніколенко
prodigy написав:"РФ здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму 26 млн доларів США. Інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів", - заявив Ніколенко
mephala написав:[i]граница Европы и Азии с VI века до н. э. к нашему времени испытала значительное перемещение с запада на восток. Древние греки проводили её приблизительно в центральной части Средиземного моря[14]. Позже, в 524—457 годах до н. э., границей стали считать Керченский пролив и реку Танаис (Дон)[15][16].
По-вашему, все географы мира испытывали/-ют настолько священный трепет перед Россией, что в угоду ей перенесли границу Европы на Урал?
Насправді, нікому, крім кацапів, нецікаво, де саме закінчується Європа, на Дону чи на Уралі. Можно як завгодно проводити кордони, це ніяк не змінить того факту, що між кацапами і Європою нічого спільного нема.
"Мне иногда кажется, да что там кажется - я совершенно уверен, что если бы по российскому телевидению показали, как президент Путин завтракает украинскими детьми не в переносном, а в прямом смысле этого слова, то Шойгу объяснил бы, что такой завтрак уменьшает военные возможности "украинских нацистов", Медведев пошутил бы, что меню Путина лучше меню любого парижского ресторана, Соловьев поинтересовался бы, не отравили ли мясо, Скабева начала бы обсуждать с гостями, как лучше и вкуснее приготовить детское мясо - отварить или потушить. А российские телезрители просто пожали бы плечами и сказали бы - если бы их спросили, конечно же, - что президент лучше знает, что есть, и что они люди маленькие, им такого мяса никогда не достанется, им бы курятину купить в "Пятерочке".
Главное, конечно, в этой ситуации - не отменять русскую культуру, не дай Бог. Потому что президент вполне может заменить украинских детей грузинскими и казахскими в своем меню, а что мы будем делать без Пушкина и Чайковского? Как сохраним то гуманистическое послание, которое русский народ веками отправляет всему варварскому человечеству?
Да и детей приятнее кушать под "Лебединое озеро". Способствует пищеварению, позволяет думать о великом."
Кєтай - хазяїн расєі !!! Це як гітлер та мусоліні, тобто сучій кєтай - сюзерен, а кацапія - васал . Якби не кєтай, то й,може, вторгення і не було... Так що думайте, коли хочете придбати щось з кєтайського ширвжитку !
maxprofit написав:А взагалі - проявилася нова вісь зла : кєтай, іран, кацапія, північна корея, сирія, біломосковія. І вони будуть через кєтай постачати кацапським виблядкам ракети та снаряди , на жаль ...
В найближі 5-10 років + Африка. Китай дуже активно там веде свою політику.
maxprofit написав:Кєтай - хазяїн расєі !!! Це як гітлер та мусоліні, тобто сучій кєтай - сюзерен, а кацапія - васал . Якби не кєтай, то й,може, вторгення і не було... Так що думайте, коли хочете придбати щось з кєтайського ширвжитку !
Давно вже при можливості бойкотую. Наприклад замість Сяомі можна телефон куплять Самсунг - жодної копійки цим уродам.