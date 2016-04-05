RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2578257925802581>
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 21:38

  andrijk777 написав:
  otg написав:Я еще в 14-м сказал что ни Донбасс, ни Крым ему не нужен как таковой. Ему нужна Украина. Без Украины ни какой империи быть не может. От этого все его "исторические изыскания". Почему не проще аннексировать Белоруссию? Так с Белорусией нет проблем совсем. Он может ее забрать в любой момент. Армению, Монголию, Казахстан (по крайней мере восточный), Киргизию, Абхазию это ему нафиг не уперлось. Без Украины нет великой державы, которой он считает СССР. Просто лень искать его выступление иллюстрирующие его мировоззрение. Что до гопника. Гопник это не тот кто обижает девочек. Гопник это тот который будет драться на улице до конца. И это чмо когда то рассказывало, что оно с улицы. Я много видел таких малых и гамнистых с которыми боялись связываться даже те кто постарше и выше ростом.

Я вважаю по іншому.
Я вважаю пу більш приземленою людиною, а не "собирателем земель русських".

Ключовим моментом був саме Крим(і частково Грузія-2008). Фактично ідеальна(спланована) операція по захопленню території, майже без жертв, майже без негативних наслідків, зате значне зростання рейтингу, популярності і віри в путіна. В РФ реально була ейфорія і пу це дуже сподобалось. З Донбасом так не вийшло(не було сплановано), тому Донбас йому "не сподобався" і він пішов на перемир'я.

Такий великий успіх кримської операції спонукав пу діяти дальше.
Були якісь спроби в Білорусі і Казахстані - але не вийшло.
І якби зупинився він на Україні. Причин багато - є тліючий конфлікт, відповідно є причина нападу, слабкість України(так він думав), слабкість Заходу(який проковтнув Крим), особиста ненависть до України і т.д.

*І звичайно я погоджуюсь з аргументом що якби пу хотів "відновити імперію" то наступним кроком мала б бути Білорусь однозначно. Починають звичайно з найбільш лояльних.

**І не забувайте що пу діє спецопераціями. Війни він звичайно не планував і не хотів. Просто зараз інших варіантів у нього не має.
Нету времени и желания, я б накидал Вам много видео. Вы так думаете потому что не владеете инфой не пытаетесь анализировать речи фюрера, все поверхам:
Востаннє редагувалось otg в Чет 03 лис, 2022 21:39, всього редагувалось 1 раз.
otg
 
Повідомлень: 3218
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 21:38

  prodigy написав:Українські сили вичерпали наступальний потенціал. Накопичення проходитиме кілька місяців, а потім ЗСУ проведуть операції, яскравіші за харківську.
Такий прогноз в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній дав радник Офісу президента Олексій Арестович.
"Найближчі місяць-два можуть бути дуже нудними, як мені здається, без особливих новин. Зате потім ми накопичимо", - сказав радник ОП.


Тільки не кажіть, що Ви його слухаєте та ще й довіряєте :shock:
Головне у його промовах оті два слова, що виділені.
На Херсонському напрямку все ок. Буданов сказав, шо до кінця року - значить до кінця року 8) Подробиці, на жаль, не можу.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3359
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 21:43

  vitaliian написав:с этого места поржал. 8 лет пропагандоны обмазывали Украину грязью, выдумывали какие то небылицы про бандеровцев и Азов, распятых мальчиков и тд крч разжигали ненависть к Украинцам а вы говорите братские народы. Да Украина и США первые враги РФ. Спроси любого москаля.
Вы зря смеетесь. Это чистая правда. Посмотрите их шоу. Они искренне считают что большая часть в Украине хочет с РФ. Это проклятые бендеровцы им не дают.
otg
 
Повідомлень: 3218
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 21:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7321
З нами з: 31.08.09
Подякував: 497 раз.
Подякували: 1229 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 21:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Наприклад замість Сяомі можна телефон куплять Самсунг - жодної копійки цим уродам.

Якась копійка все ж піде. От клацнув https://rozetka.com.ua/ua/mobile-phones ... 98=544331/ 117 моделей самсунгів склепаних в Китаю.
Китай противник США і тому вже автоматично прихильний до його ворогів.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5386
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 22:01

  otg написав:Посмотрите их шоу. Они искренне считают что большая часть в Украине хочет с РФ. Это проклятые бендеровцы им не дают.
нет логики, тогда зачем обстреливать русскоязычный Харьков? Бандеровцев там нет. Я верю глазам а не ушам. Если бы нас считали братьями, то войны вообще бы не было, пуйло бы рейтинг обнулил идти войной на брата. Эти сказочки про братьев и про злых бандеровцев для тех кто ищет оправдание, что пуйло всё правильно делает. Кого то защищает и т.д. но таких меньшинство, а большинству без разницы. Донецких никто на РФ братьями не считает, если что. Они братья только в телевизоре.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 лис, 2022 22:05, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14845
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 22:04

  Успіх написав:Недавно ще освоїв бусоль(а то раніше поняття зеленого не мав, що таке азімут магнітний) :D

Прошу прощения за офф, но разве в школе это не проходят? Это ж одна из первых тем по географии....
juristkostya
 
Повідомлень: 5043
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 22:08

  prodigy написав:Українські сили вичерпали наступальний потенціал. Накопичення проходитиме кілька місяців, а потім ЗСУ проведуть операції, яскравіші за харківську.

Такий прогноз в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній дав радник Офісу президента Олексій Арестович.

"У нас зараз немає запасів, які дозволяють різко й швидко повернутися, створити ще одну-дві харківські операції та радісно заявити про черговий прорив", - говорить він.

Арестович додав, що ЗСУ знадобиться час, щоб накопичити, зате потім можуть бути прориви навіть яскравіші та швидші, ніж на харківському напрямку.

"Найближчі місяць-два можуть бути дуже нудними, як мені здається, без особливих новин. Зате потім ми накопичимо", - сказав радник ОП.
вы что-то не то цитируете. Здесь всем известно, что Арестович рассказывает только об успехах и что до победы "2-3 тыждня"
juristkostya
 
Повідомлень: 5043
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 22:09

  vitaliian написав:
  otg написав:Посмотрите их шоу. Они искренне считают что большая часть в Украине хочет с РФ. Это проклятые бендеровцы им не дают.
нет логики, тогда зачем обстреливать русскоязычный Харьков? Бандеровцев там нет. Я верю глазам а не ушам. Если бы нас считали братьями, то войны вообще бы не было, пуйло бы рейтинг обнулил идти войной на брата. Эти сказочки про братьев и про бандеровцев для тех кто ищет оправдание что пуйло всё правильно делает. И таких меньшинство, а большинств у без разницы. Донецких никто на РФ братьями не считает.
Вам же сказали, что война должна была закончится за 3 дня, войска перейти на их сторону, а жители встретить цветами. Что то пошло не так и здесь есть объяснения. Стоят загрядотряды из бендеровцев и не дают войскам отступить. И вообще Украиной руководит не Зеленский, а США. :) Вы просто не имеете должной информации что бы понимать что происходит в РФ. Я когда в начале зашел на ветку и увидел как отпетые "патриоты" пытаются бороться с теми кто хоть какую то инфу черпает из логова, был в шоке как люди себя загоняют в бронированный шар непонимания того что происходит. :)
otg
 
Повідомлень: 3218
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 22:17

  BIGor написав:
  maxprofit написав:Кєтай - хазяїн расєі !!! Це як гітлер та мусоліні, тобто сучій кєтай - сюзерен, а кацапія - васал .
Якби не кєтай, то й,може, вторгення і не було...
Так що думайте, коли хочете придбати щось з кєтайського ширвжитку !

Давно вже при можливості бойкотую. Наприклад замість Сяомі можна телефон куплять Самсунг - жодної копійки цим уродам.

Если на изделии нет явной надписи "сделано в Китае" - это совершенно не гарантия, что оно (или компоненты) не сделано в Китае :-)
juristkostya
 
Повідомлень: 5043
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1101 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2578257925802581>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 106406
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 470076
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 4159
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.