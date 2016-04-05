otg написав:Я еще в 14-м сказал что ни Донбасс, ни Крым ему не нужен как таковой. Ему нужна Украина. Без Украины ни какой империи быть не может. От этого все его "исторические изыскания". Почему не проще аннексировать Белоруссию? Так с Белорусией нет проблем совсем. Он может ее забрать в любой момент. Армению, Монголию, Казахстан (по крайней мере восточный), Киргизию, Абхазию это ему нафиг не уперлось. Без Украины нет великой державы, которой он считает СССР. Просто лень искать его выступление иллюстрирующие его мировоззрение. Что до гопника. Гопник это не тот кто обижает девочек. Гопник это тот который будет драться на улице до конца. И это чмо когда то рассказывало, что оно с улицы. Я много видел таких малых и гамнистых с которыми боялись связываться даже те кто постарше и выше ростом.
Я вважаю по іншому. Я вважаю пу більш приземленою людиною, а не "собирателем земель русських".
Ключовим моментом був саме Крим(і частково Грузія-2008). Фактично ідеальна(спланована) операція по захопленню території, майже без жертв, майже без негативних наслідків, зате значне зростання рейтингу, популярності і віри в путіна. В РФ реально була ейфорія і пу це дуже сподобалось. З Донбасом так не вийшло(не було сплановано), тому Донбас йому "не сподобався" і він пішов на перемир'я.
Такий великий успіх кримської операції спонукав пу діяти дальше. Були якісь спроби в Білорусі і Казахстані - але не вийшло. І якби зупинився він на Україні. Причин багато - є тліючий конфлікт, відповідно є причина нападу, слабкість України(так він думав), слабкість Заходу(який проковтнув Крим), особиста ненависть до України і т.д.
*І звичайно я погоджуюсь з аргументом що якби пу хотів "відновити імперію" то наступним кроком мала б бути Білорусь однозначно. Починають звичайно з найбільш лояльних.
**І не забувайте що пу діє спецопераціями. Війни він звичайно не планував і не хотів. Просто зараз інших варіантів у нього не має.
Нету времени и желания, я б накидал Вам много видео. Вы так думаете потому что не владеете инфой не пытаетесь анализировать речи фюрера, все поверхам:
Востаннє редагувалось otg в Чет 03 лис, 2022 21:39, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:Українські сили вичерпали наступальний потенціал. Накопичення проходитиме кілька місяців, а потім ЗСУ проведуть операції, яскравіші за харківську. Такий прогноз в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній дав радник Офісу президента Олексій Арестович. "Найближчі місяць-два можуть бути дуже нудними, як мені здається, без особливих новин. Зате потім ми накопичимо", - сказав радник ОП.
Тільки не кажіть, що Ви його слухаєте та ще й довіряєте Головне у його промовах оті два слова, що виділені. На Херсонському напрямку все ок. Буданов сказав, шо до кінця року - значить до кінця року Подробиці, на жаль, не можу.
vitaliian написав:с этого места поржал. 8 лет пропагандоны обмазывали Украину грязью, выдумывали какие то небылицы про бандеровцев и Азов, распятых мальчиков и тд крч разжигали ненависть к Украинцам а вы говорите братские народы. Да Украина и США первые враги РФ. Спроси любого москаля.
Вы зря смеетесь. Это чистая правда. Посмотрите их шоу. Они искренне считают что большая часть в Украине хочет с РФ. Это проклятые бендеровцы им не дают.
otg написав:Посмотрите их шоу. Они искренне считают что большая часть в Украине хочет с РФ. Это проклятые бендеровцы им не дают.
нет логики, тогда зачем обстреливать русскоязычный Харьков? Бандеровцев там нет. Я верю глазам а не ушам. Если бы нас считали братьями, то войны вообще бы не было, пуйло бы рейтинг обнулил идти войной на брата. Эти сказочки про братьев и про злых бандеровцев для тех кто ищет оправдание, что пуйло всё правильно делает. Кого то защищает и т.д. но таких меньшинство, а большинству без разницы. Донецких никто на РФ братьями не считает, если что. Они братья только в телевизоре.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 03 лис, 2022 22:05, всього редагувалось 1 раз.
otg написав:Посмотрите их шоу. Они искренне считают что большая часть в Украине хочет с РФ. Это проклятые бендеровцы им не дают.
нет логики, тогда зачем обстреливать русскоязычный Харьков? Бандеровцев там нет. Я верю глазам а не ушам. Если бы нас считали братьями, то войны вообще бы не было, пуйло бы рейтинг обнулил идти войной на брата. Эти сказочки про братьев и про бандеровцев для тех кто ищет оправдание что пуйло всё правильно делает. И таких меньшинство, а большинств у без разницы. Донецких никто на РФ братьями не считает.
Вам же сказали, что война должна была закончится за 3 дня, войска перейти на их сторону, а жители встретить цветами. Что то пошло не так и здесь есть объяснения. Стоят загрядотряды из бендеровцев и не дают войскам отступить. И вообще Украиной руководит не Зеленский, а США. Вы просто не имеете должной информации что бы понимать что происходит в РФ. Я когда в начале зашел на ветку и увидел как отпетые "патриоты" пытаются бороться с теми кто хоть какую то инфу черпает из логова, был в шоке как люди себя загоняют в бронированный шар непонимания того что происходит.
maxprofit написав:Кєтай - хазяїн расєі !!! Це як гітлер та мусоліні, тобто сучій кєтай - сюзерен, а кацапія - васал . Якби не кєтай, то й,може, вторгення і не було... Так що думайте, коли хочете придбати щось з кєтайського ширвжитку !
Давно вже при можливості бойкотую. Наприклад замість Сяомі можна телефон куплять Самсунг - жодної копійки цим уродам.
Если на изделии нет явной надписи "сделано в Китае" - это совершенно не гарантия, что оно (или компоненты) не сделано в Китае