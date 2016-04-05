Успіх написав:Недавно ще освоїв бусоль(а то раніше поняття зеленого не мав, що таке азімут магнітний)
Шоб вы ещё знали сколько стоит буссоль ПАБ-2М, вы бы охренели ))) У меня комроты проибав, пришлось напрягать людей, искать буссоль, переоформлять документы, казалось бы война, а бумажная армия времен Буденного не реформирована. Дия гражданская додаток суперсовременная, а пля в ротах вести в бумажной форме додаток 13, или в службах додаток 46, это неандертальство.
Успіх написав:Недавно ще освоїв бусоль(а то раніше поняття зеленого не мав, що таке азімут магнітний)
Шоб вы ещё знали сколько стоит буссоль ПАБ-2М, вы бы охренели ))) У меня комроты проибав, пришлось напрягать людей, искать буссоль, переоформлять документы, казалось бы война, а бумажная армия времен Буденного не реформирована. Дия гражданская додаток суперсовременная, а пля в ротах вести в бумажной форме додаток 13, или в службах додаток 46, это неандертальство.
Так вона при нестачі ще й коштує мабуть у кратному розмірі)) Оптика наче йде у п'ятикратному розмірі, озброєння - в десятикратному.
detroytred написав:Так вона при нестачі ще й коштує мабуть у кратному розмірі)) Оптика наче йде у п'ятикратному розмірі, озброєння - в десятикратному.
Можу помилятись, але кратність наче відмінили.
Це добре, якщо відмінили. Бо колись виявив в себе нестачу чотирьох блоків УБ-32 ... напружився й "знайшов". Законно знайшов, свої, а зараз (2019 рік) й отаке буває: *Контрразведка СБУ выявила в одном из частных домовладений в Киевской области незаконный арсенал военного авиационного вооружения. По оперативным данным, злоумышленники собирались продать блоки УБ-32 на международном черном рынке вооружений, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.* https://zn.ua/UKRAINE/kontrrazvedka-izy ... 7797_.html
Якщо ж ще й дурню з грифованою апаратурою відмінили (там, де ці червоні номери й нафік не грають ролі), то овсім - чудово.