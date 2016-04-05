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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2578257925802581
Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 22:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Успіх написав:Недавно ще освоїв бусоль(а то раніше поняття зеленого не мав, що таке азімут магнітний) :D


Шоб вы ещё знали сколько стоит буссоль ПАБ-2М, вы бы охренели )))
У меня комроты проибав, пришлось напрягать людей, искать буссоль, переоформлять документы, казалось бы война, а бумажная армия времен Буденного не реформирована.
Дия гражданская додаток суперсовременная, а пля в ротах вести в бумажной форме додаток 13, или в службах додаток 46, это неандертальство.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 22:57

  juristkostya написав:
  Успіх написав:Недавно ще освоїв бусоль(а то раніше поняття зеленого не мав, що таке азімут магнітний) :D

Прошу прощения за офф, но разве в школе это не проходят? Это ж одна из первых тем по географии....

Лучше позже, чем никогда.
Из армии Доллярчик вернется образованным человеком. То, с чем не справилась указка учительницы, будет намертво вбито прикладами товарищей.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 23:29

  antey1969 написав:
  juristkostya написав:
  Успіх написав:Недавно ще освоїв бусоль(а то раніше поняття зеленого не мав, що таке азімут магнітний) :D

Прошу прощения за офф, но разве в школе это не проходят? Это ж одна из первых тем по географии....

Лучше позже, чем никогда.
Из армии Доллярчик вернется образованным человеком. То, с чем не справилась указка учительницы, будет намертво вбито прикладами товарищей.


Ржу вслух.
Но вообще, и правда база минимальная. На эту базу нельзя допустить лифт и сделать наводчика. Придется носить пока снаряды.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 23:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

juristkostya написав:
  Успіх написав:Недавно ще освоїв бусоль(а то раніше поняття зеленого не мав, що таке азімут магнітний) :D

Прошу прощения за офф, но разве в школе это не проходят? Это ж одна из первых тем по географии....
Ви про азімут чи про бусоль? Бо за останній термін я теж не знав
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 23:51

  freeze написав:
Успіх написав:Недавно ще освоїв бусоль(а то раніше поняття зеленого не мав, що таке азімут магнітний) :D


Шоб вы ещё знали сколько стоит буссоль ПАБ-2М, вы бы охренели )))
У меня комроты проибав, пришлось напрягать людей, искать буссоль, переоформлять документы, казалось бы война, а бумажная армия времен Буденного не реформирована.
Дия гражданская додаток суперсовременная, а пля в ротах вести в бумажной форме додаток 13, или в службах додаток 46, это неандертальство.

Так вона при нестачі ще й коштує мабуть у кратному розмірі))
Оптика наче йде у п'ятикратному розмірі, озброєння - в десятикратному.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 03 лис, 2022 23:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Так вона при нестачі ще й коштує мабуть у кратному розмірі))
Оптика наче йде у п'ятикратному розмірі, озброєння - в десятикратному.

Можу помилятись, але кратність наче відмінили.

  Faceless написав:бусоль

Бусоль і я лише трохи уявляю. За магнітний азимут мова. Це дійсно зі школи та (або) "охота на лис".
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 00:01

  Hotab написав:
  detroytred написав:Так вона при нестачі ще й коштує мабуть у кратному розмірі))
Оптика наче йде у п'ятикратному розмірі, озброєння - в десятикратному.

Можу помилятись, але кратність наче відмінили.

Це добре, якщо відмінили.
Бо колись виявив в себе нестачу чотирьох блоків УБ-32 ... напружився й "знайшов". Законно знайшов, свої, а зараз (2019 рік) й отаке буває:
*Контрразведка СБУ выявила в одном из частных домовладений в Киевской области незаконный арсенал военного авиационного вооружения. По оперативным данным, злоумышленники собирались продать блоки УБ-32 на международном черном рынке вооружений, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.*
https://zn.ua/UKRAINE/kontrrazvedka-izy ... 7797_.html

Якщо ж ще й дурню з грифованою апаратурою відмінили (там, де ці червоні номери й нафік не грають ролі), то овсім - чудово.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 02:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Це добре, якщо відмінили

Перевірив.
Для озброєння (лише) залишили. Майно - ні.
Перелік в постанові кму 604 від 2020
Hotab
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