давайте исходить из того, что такого рода решения - результат широкого научного консенсуса.mephala написав:
такие глубокомысленные обоснования после поражения шведов в северной войне?
Совпадение? Не верю.
а вот то что забашляли или вообще козачек засланный (кстати а че вы не выделили где говорится что Татищев подсказал эту "идею" шведу?) верю.
ЗЫ
Фи́липп Иоганн Табберт фон Стра́ленберг — офицер шведской армии короля Карла XII в Северную войну, в 1703 году получил чин капитана. После сражения под Полтавой он был взят в плен, отправлен в Сибирь в Тобольск, где пробыл пленником 13 лет.
Мы ж не заявляем, что признание Австралии континентом (а не просто большим островом) было проплачено лично Янсзоном дабы усилить свой след в истории