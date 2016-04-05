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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2579258025812582
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 07:25

  mephala написав:
такие глубокомысленные обоснования после поражения шведов в северной войне?
Совпадение? Не верю.
а вот то что забашляли или вообще козачек засланный (кстати а че вы не выделили где говорится что Татищев подсказал эту "идею" шведу?) верю.

ЗЫ
Фи́липп Иоганн Табберт фон Стра́ленберг — офицер шведской армии короля Карла XII в Северную войну, в 1703 году получил чин капитана. После сражения под Полтавой он был взят в плен, отправлен в Сибирь в Тобольск, где пробыл пленником 13 лет.
давайте исходить из того, что такого рода решения - результат широкого научного консенсуса.
Мы ж не заявляем, что признание Австралии континентом (а не просто большим островом) было проплачено лично Янсзоном дабы усилить свой след в истории :-)
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 08:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

otg написав:
  vitaliian написав:с этого места поржал. 8 лет пропагандоны обмазывали Украину грязью, выдумывали какие то небылицы про бандеровцев и Азов, распятых мальчиков и тд крч разжигали ненависть к Украинцам а вы говорите братские народы. Да Украина и США первые враги РФ. Спроси любого москаля.
Вы зря смеетесь. Это чистая правда. Посмотрите их шоу. Они искренне считают что большая часть в Украине хочет с РФ...
нетільки шоу, а й форуми https://www.yaplakal.com/forum1/topic2525538.html



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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 08:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  otg написав:Посмотрите их шоу. Они искренне считают что большая часть в Украине хочет с РФ. Это проклятые бендеровцы им не дают.
нет логики, тогда зачем обстреливать русскоязычный Харьков? Бандеровцев там нет...
то тобі так здається, але їм зввдти краще видно бендеревців, біолабораторії, розп*яті мальчики...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 08:42

  finuser521 написав:
  maxprofit написав:А взагалі - проявилася нова вісь зла : кєтай, іран, кацапія, північна корея, сирія, біломосковія. І вони будуть через кєтай постачати кацапським виблядкам ракети та снаряди , на жаль ...


В найближі 5-10 років + Африка.
Китай дуже активно там веде свою політику.


Китай за 15 років інвестував у країни Африки десь 1,4-1,5 трл. долл
Африка майже єдиний континент де багато корисних копалин (за межами рф),
інфраструктура країн відстала, тобто для бізнесу -це непочатий край

умовно, це колонізація Африки Китаєм
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