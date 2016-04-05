mephala написав: такие глубокомысленные обоснования после поражения шведов в северной войне? Совпадение? Не верю. а вот то что забашляли или вообще козачек засланный (кстати а че вы не выделили где говорится что Татищев подсказал эту "идею" шведу?) верю.
ЗЫ Фи́липп Иоганн Табберт фон Стра́ленберг — офицер шведской армии короля Карла XII в Северную войну, в 1703 году получил чин капитана. После сражения под Полтавой он был взят в плен, отправлен в Сибирь в Тобольск, где пробыл пленником 13 лет.
давайте исходить из того, что такого рода решения - результат широкого научного консенсуса. Мы ж не заявляем, что признание Австралии континентом (а не просто большим островом) было проплачено лично Янсзоном дабы усилить свой след в истории
vitaliian написав:с этого места поржал. 8 лет пропагандоны обмазывали Украину грязью, выдумывали какие то небылицы про бандеровцев и Азов, распятых мальчиков и тд крч разжигали ненависть к Украинцам а вы говорите братские народы. Да Украина и США первые враги РФ. Спроси любого москаля.
Вы зря смеетесь. Это чистая правда. Посмотрите их шоу. Они искренне считают что большая часть в Украине хочет с РФ...
maxprofit написав:А взагалі - проявилася нова вісь зла : кєтай, іран, кацапія, північна корея, сирія, біломосковія. І вони будуть через кєтай постачати кацапським виблядкам ракети та снаряди , на жаль ...
В найближі 5-10 років + Африка. Китай дуже активно там веде свою політику.
Китай за 15 років інвестував у країни Африки десь 1,4-1,5 трл. долл Африка майже єдиний континент де багато корисних копалин (за межами рф), інфраструктура країн відстала, тобто для бізнесу -це непочатий край