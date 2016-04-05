mephala написав: такие глубокомысленные обоснования после поражения шведов в северной войне? Совпадение? Не верю. а вот то что забашляли или вообще козачек засланный (кстати а че вы не выделили где говорится что Татищев подсказал эту "идею" шведу?) верю.
ЗЫ Фи́липп Иоганн Табберт фон Стра́ленберг — офицер шведской армии короля Карла XII в Северную войну, в 1703 году получил чин капитана. После сражения под Полтавой он был взят в плен, отправлен в Сибирь в Тобольск, где пробыл пленником 13 лет.
давайте исходить из того, что такого рода решения - результат широкого научного консенсуса. Мы ж не заявляем, что признание Австралии континентом (а не просто большим островом) было проплачено лично Янсзоном дабы усилить свой след в истории
vitaliian написав:с этого места поржал. 8 лет пропагандоны обмазывали Украину грязью, выдумывали какие то небылицы про бандеровцев и Азов, распятых мальчиков и тд крч разжигали ненависть к Украинцам а вы говорите братские народы. Да Украина и США первые враги РФ. Спроси любого москаля.
Вы зря смеетесь. Это чистая правда. Посмотрите их шоу. Они искренне считают что большая часть в Украине хочет с РФ...
maxprofit написав:А взагалі - проявилася нова вісь зла : кєтай, іран, кацапія, північна корея, сирія, біломосковія. І вони будуть через кєтай постачати кацапським виблядкам ракети та снаряди , на жаль ...
В найближі 5-10 років + Африка. Китай дуже активно там веде свою політику.
Китай за 15 років інвестував у країни Африки десь 1,4-1,5 трл. долл Африка майже єдиний континент де багато корисних копалин (за межами рф), інфраструктура країн відстала, тобто для бізнесу -це непочатий край
prodigy написав:фронт не тільки стабілізувався, ворог наступає на 3-4 напрямках і це загрожує втратою стратегічної ініціативи
Є така загроза. Разам з тим генштаб звітує про знищення 10-20 танків та 10-30 ББМ щодня протягом вже тижня. Наступ дається русні дуже дорого. Інформація від знайомого з Лисичанського напрямку:
Орків багато, десь як навесні. Не встигаємо стволи на кулеметах міняти. Але техніки в них поменшало.
Ще за жовтень/початок листопала генштаб записав собі майже 400 артсистем - це 25% від кількості знищених за війну. P.S. Британська розвідка, згідно з повідомленням ВВС, теж відзначила значні втрати росіян саме в техніці.
mephala написав: такие глубокомысленные обоснования после поражения шведов в северной войне? Совпадение? Не верю. а вот то что забашляли или вообще козачек засланный (кстати а че вы не выделили где говорится что Татищев подсказал эту "идею" шведу?) верю.
ЗЫ Фи́липп Иоганн Табберт фон Стра́ленберг — офицер шведской армии короля Карла XII в Северную войну, в 1703 году получил чин капитана. После сражения под Полтавой он был взят в плен, отправлен в Сибирь в Тобольск, где пробыл пленником 13 лет.
давайте исходить из того, что такого рода решения - результат широкого научного консенсуса. Мы ж не заявляем, что признание Австралии континентом (а не просто большим островом) было проплачено лично Янсзоном дабы усилить свой след в истории
когда лезут без мыла в одно место то еще и не такой консенсус может случится