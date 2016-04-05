mephala написав: такие глубокомысленные обоснования после поражения шведов в северной войне? Совпадение? Не верю. а вот то что забашляли или вообще козачек засланный (кстати а че вы не выделили где говорится что Татищев подсказал эту "идею" шведу?) верю.
ЗЫ Фи́липп Иоганн Табберт фон Стра́ленберг — офицер шведской армии короля Карла XII в Северную войну, в 1703 году получил чин капитана. После сражения под Полтавой он был взят в плен, отправлен в Сибирь в Тобольск, где пробыл пленником 13 лет.
давайте исходить из того, что такого рода решения - результат широкого научного консенсуса. Мы ж не заявляем, что признание Австралии континентом (а не просто большим островом) было проплачено лично Янсзоном дабы усилить свой след в истории
maxprofit написав:А взагалі - проявилася нова вісь зла : кєтай, іран, кацапія, північна корея, сирія, біломосковія. І вони будуть через кєтай постачати кацапським виблядкам ракети та снаряди , на жаль ...
В найближі 5-10 років + Африка. Китай дуже активно там веде свою політику.
Китай за 15 років інвестував у країни Африки десь 1,4-1,5 трл. долл Африка майже єдиний континент де багато корисних копалин (за межами рф), інфраструктура країн відстала, тобто для бізнесу -це непочатий край
prodigy написав:фронт не тільки стабілізувався, ворог наступає на 3-4 напрямках і це загрожує втратою стратегічної ініціативи
Є така загроза. Разам з тим генштаб звітує про знищення 10-20 танків та 10-30 ББМ щодня протягом вже тижня. Наступ дається русні дуже дорого. Інформація від знайомого з Лисичанського напрямку:
Орків багато, десь як навесні. Не встигаємо стволи на кулеметах міняти. Але техніки в них поменшало.
Ще за жовтень/початок листопала генштаб записав собі майже 400 артсистем - це 25% від кількості знищених за війну. P.S. Британська розвідка, згідно з повідомленням ВВС, теж відзначила значні втрати росіян саме в техніці.
mephala написав: такие глубокомысленные обоснования после поражения шведов в северной войне? Совпадение? Не верю. а вот то что забашляли или вообще козачек засланный (кстати а че вы не выделили где говорится что Татищев подсказал эту "идею" шведу?) верю.
ЗЫ Фи́липп Иоганн Табберт фон Стра́ленберг — офицер шведской армии короля Карла XII в Северную войну, в 1703 году получил чин капитана. После сражения под Полтавой он был взят в плен, отправлен в Сибирь в Тобольск, где пробыл пленником 13 лет.
давайте исходить из того, что такого рода решения - результат широкого научного консенсуса. Мы ж не заявляем, что признание Австралии континентом (а не просто большим островом) было проплачено лично Янсзоном дабы усилить свой след в истории
когда лезут без мыла в одно место то еще и не такой консенсус может случится
Цікаво, про "заградотряди" говорять вже не наші пропагандисти, а міноборони Великобританії:
Due to low morale and reluctance to fight, Russian forces have probably started deploying “barrier troops” or “blocking units”. These units threaten to shoot their own retreating soldiers in order to compel offensives and have been used in previous conflicts by Russian forces. Recently, Russian generals likely wanted their commanders to use weapons against deserters, including possibly authorising shooting to kill such defaulters after a warning had been given. Generals also likely wanted to maintain defensive positions to the death. The tactic of shooting deserters likely attests to the low quality, low morale and indiscipline of Russian forces. https://twitter.com/DefenceHQ
Порошенко придбав буржуйки, через місяць Притула придбав буржуйки. Порошенко придбав Спартани, через місяць Притула оголошує мегазбір на Спартани. Лайфхак, якщо ви хочете знати, який буде наступний мегазбір, подивіться, що зараз купує Порошенко.
otg написав:Нету времени и желания, я б накидал Вам много видео. Вы так думаете потому что не владеете инфой не пытаетесь анализировать речи фюрера, все поверхам:
А "речи фюрера" аналізувати немає змісту! Почну здалеку: я вважаю переважну більшість людей дволикими. Наприклад: віра в Бога. Переважна більшість вірить, але майже усі вони брешуть коли це їм потрібно. І це НОРМАЛЬНО. Не виникає жодного дисонансу в такій поведінці людей. А серед політиків - там 100% усі дволикі. Причому світ таким став відносно недавно. Наприклад Гітлер не був дволиким. Наприклад колись об'являлись війни. Україна об'явила війну РФ? - НІ! Дволикість - це норма сучасного світу. Головна причина - раніше судили тільки по ділам, а зараз словам приділяють занадто багато уваги.
Тепер путін. путін - майстер дволикості. Говорить він одне і навіть щиро вірить в це, але робить він інше. Вам 3 рази задавали питання - чому він не анексує Білорусь? Відповідь? Якщо така велика проблема в Лукашенку, то його просто можна вбити і анексувати Білорусь по кримському сценарію. Він цього не робить чомусь. Чому він відразу не анексував Донбас? Якщо потрібна уся Україна, тоді навіщо анексував Крим? Чому він не анексував Абхазію але анексував Херсон? І т.д. Судіть його по ділах а не по словах.
Успіх написав:Недавно ще освоїв бусоль(а то раніше поняття зеленого не мав, що таке азімут магнітний)
Шоб вы ещё знали сколько стоит буссоль ПАБ-2М, вы бы охренели ))) У меня комроты проибав, пришлось напрягать людей, искать буссоль, переоформлять документы, казалось бы война, а бумажная армия времен Буденного не реформирована. Дия гражданская додаток суперсовременная, а пля в ротах вести в бумажной форме додаток 13, или в службах додаток 46, это неандертальство.
Так вона при нестачі ще й коштує мабуть у кратному розмірі)) Оптика наче йде у п'ятикратному розмірі, озброєння - в десятикратному.
рация моторолла, стоит почти штуку баксов, зарядка к ней стоит как китайская станция...