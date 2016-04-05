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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2580258125822583
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:30

  V2 написав:Знайшлось в мережі :)

Порошенко придбав буржуйки, через місяць Притула придбав буржуйки. Порошенко придбав Спартани, через місяць Притула оголошує мегазбір на Спартани. Лайфхак, якщо ви хочете знати, який буде наступний мегазбір, подивіться, що зараз купує Порошенко.

а порошенко спутник купил?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Вам 3 рази задавали питання - чому він не анексує Білорусь? Відповідь?

Неначасі. Поки був янукович, теж так було. Фюрер давно і неоднарозово писав про свою мету - відродження імперії. Сталін не анексував Польщу, як путін не анексував Білорусь, бо там були лояльні режими, у Фінляндії теж, до речі, навіть міністра МВС фіни не могли самостійно, без консультацій, призначити.
Війна проти нас - це покарання за вихід з постсовкового простору. Тільки фюрер лажанувся, бо цю війну не міг виграти, без застосування ядерної зброї.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:42

  pesikot написав:

Зараз як то дивно не виглядає основна мета війни - "помаринувати" ватників, більшість з яких стало колаборантами взимку в умовах, створених "руським міром" з піздецом в економіці, проблемами з ремонтом житла та постачанням води та енергоносіїв. Метою цього "маринування" є їх евакуація на росію. Так само кримчан промаринують все наступне літо без жодних туристичних прибутків.
Це все буде зроблене на основі того, що з 6 грудня вводиться в дію нафтове ембарго і в педерації вже не буде можливості фінансувати будь-які будівництва, відновлення на фоні війни.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:59

  lapay написав:
  andrijk777 написав:Вам 3 рази задавали питання - чому він не анексує Білорусь? Відповідь?

Неначасі. Поки був янукович, теж так було. Фюрер давно і неоднарозово писав про свою мету - відродження імперії. Сталін не анексував Польщу, як путін не анексував Білорусь, бо там були лояльні режими, у Фінляндії теж, до речі, навіть міністра МВС фіни не могли самостійно, без консультацій, призначити.
Війна проти нас - це покарання за вихід з постсовкового простору. Тільки фюрер лажанувся, бо цю війну не міг виграти, без застосування ядерної зброї.

Не бачу логіки в ваших словах, тому нічого не зрозумів.
У Гітлера все зрозуміло і просто - він анексовував території з німецьким населенням - Австрія, Судети. Решту - просто захоплював.
Білорусь має більш проросійське населення ніж Херсон чи Донбас. Анексія Херсону і неанексія Білорусі - абсолютно нелогічна, якщо прийнята стратегія відродження імперії. Відповідно немає у путіна такої стратегії. У нього взагалі немає ніякої стратегії, він тактик. Ось тактик він непоганий.
*"Неначасі" - :D :D :D 22 роки і все неначасі? Цікаво коли буде начасі? Напевно в гробу.
andrijk777
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