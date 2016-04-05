а порошенко спутник купил?
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:30
а порошенко спутник купил?
Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:31
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Неначасі. Поки був янукович, теж так було. Фюрер давно і неоднарозово писав про свою мету - відродження імперії. Сталін не анексував Польщу, як путін не анексував Білорусь, бо там були лояльні режими, у Фінляндії теж, до речі, навіть міністра МВС фіни не могли самостійно, без консультацій, призначити.
Війна проти нас - це покарання за вихід з постсовкового простору. Тільки фюрер лажанувся, бо цю війну не міг виграти, без застосування ядерної зброї.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:42
Зараз як то дивно не виглядає основна мета війни - "помаринувати" ватників, більшість з яких стало колаборантами взимку в умовах, створених "руським міром" з піздецом в економіці, проблемами з ремонтом житла та постачанням води та енергоносіїв. Метою цього "маринування" є їх евакуація на росію. Так само кримчан промаринують все наступне літо без жодних туристичних прибутків.
Це все буде зроблене на основі того, що з 6 грудня вводиться в дію нафтове ембарго і в педерації вже не буде можливості фінансувати будь-які будівництва, відновлення на фоні війни.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 13:59
Не бачу логіки в ваших словах, тому нічого не зрозумів.
У Гітлера все зрозуміло і просто - він анексовував території з німецьким населенням - Австрія, Судети. Решту - просто захоплював.
Білорусь має більш проросійське населення ніж Херсон чи Донбас. Анексія Херсону і неанексія Білорусі - абсолютно нелогічна, якщо прийнята стратегія відродження імперії. Відповідно немає у путіна такої стратегії. У нього взагалі немає ніякої стратегії, він тактик. Ось тактик він непоганий.
*"Неначасі" - 22 роки і все неначасі? Цікаво коли буде начасі? Напевно в гробу.
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