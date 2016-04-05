Порошенко придбав буржуйки, через місяць Притула придбав буржуйки. Порошенко придбав Спартани, через місяць Притула оголошує мегазбір на Спартани. Лайфхак, якщо ви хочете знати, який буде наступний мегазбір, подивіться, що зараз купує Порошенко.
andrijk777 написав:Вам 3 рази задавали питання - чому він не анексує Білорусь? Відповідь?
Неначасі. Поки був янукович, теж так було. Фюрер давно і неоднарозово писав про свою мету - відродження імперії. Сталін не анексував Польщу, як путін не анексував Білорусь, бо там були лояльні режими, у Фінляндії теж, до речі, навіть міністра МВС фіни не могли самостійно, без консультацій, призначити. Війна проти нас - це покарання за вихід з постсовкового простору. Тільки фюрер лажанувся, бо цю війну не міг виграти, без застосування ядерної зброї.
Зараз як то дивно не виглядає основна мета війни - "помаринувати" ватників, більшість з яких стало колаборантами взимку в умовах, створених "руським міром" з піздецом в економіці, проблемами з ремонтом житла та постачанням води та енергоносіїв. Метою цього "маринування" є їх евакуація на росію. Так само кримчан промаринують все наступне літо без жодних туристичних прибутків. Це все буде зроблене на основі того, що з 6 грудня вводиться в дію нафтове ембарго і в педерації вже не буде можливості фінансувати будь-які будівництва, відновлення на фоні війни.
andrijk777 написав:Вам 3 рази задавали питання - чому він не анексує Білорусь? Відповідь?
Неначасі. Поки був янукович, теж так було. Фюрер давно і неоднарозово писав про свою мету - відродження імперії. Сталін не анексував Польщу, як путін не анексував Білорусь, бо там були лояльні режими, у Фінляндії теж, до речі, навіть міністра МВС фіни не могли самостійно, без консультацій, призначити. Війна проти нас - це покарання за вихід з постсовкового простору. Тільки фюрер лажанувся, бо цю війну не міг виграти, без застосування ядерної зброї.
Не бачу логіки в ваших словах, тому нічого не зрозумів. У Гітлера все зрозуміло і просто - він анексовував території з німецьким населенням - Австрія, Судети. Решту - просто захоплював. Білорусь має більш проросійське населення ніж Херсон чи Донбас. Анексія Херсону і неанексія Білорусі - абсолютно нелогічна, якщо прийнята стратегія відродження імперії. Відповідно немає у путіна такої стратегії. У нього взагалі немає ніякої стратегії, він тактик. Ось тактик він непоганий. *"Неначасі" - 22 роки і все неначасі? Цікаво коли буде начасі? Напевно в гробу.
andrijk777 написав:Вам 3 рази задавали питання - чому він не анексує Білорусь? Відповідь?
Неначасі. Поки був янукович, теж так було. Фюрер давно і неоднарозово писав про свою мету - відродження імперії. Сталін не анексував Польщу, як путін не анексував Білорусь, бо там були лояльні режими, у Фінляндії теж, до речі, навіть міністра МВС фіни не могли самостійно, без консультацій, призначити. Війна проти нас - це покарання за вихід з постсовкового простору. Тільки фюрер лажанувся, бо цю війну не міг виграти, без застосування ядерної зброї.
Не бачу логіки в ваших словах, тому нічого не зрозумів. У Гітлера все зрозуміло і просто - він анексовував території з німецьким населенням - Австрія, Судети. Решту - просто захоплював. Білорусь має більш проросійське населення ніж Херсон чи Донбас. Анексія Херсону і неанексія Білорусі - абсолютно нелогічна, якщо прийнята стратегія відродження імперії. Відповідно немає у путіна такої стратегії. У нього взагалі немає ніякої стратегії, він тактик. Ось тактик він непоганий. *"Неначасі" - 22 роки і все неначасі? Цікаво коли буде начасі? Напевно в гробу.
Наче вже чотири версії пролунали. І кожний, здається, як мінімум, частково правий. Цікаво: чи можна з їх усіх (точніше - з поєднання частин кожної) створити якусь логічну одну?
Суб'єктивно: особисто мені найбільше сподобалась Ваша про судити по справах, про те, як змінився світ. Від себе додам -- звернув увагу на зміну суті-ролі осіб політиків вищого рівня. Як з'явилися трампи, макрони, бориси і т.д. І на їх фоні залишається динозавр пуйло))
Збіг дуже багатьох факторів зробив те, що Україна в даному аспекті прогресу випередила усіх -- Зе!!!))) Хоча б краще випередила в інших.
У Ваше обговорення я б додав ще одну складову: війна рашки за межами своїх кордонів дозволяє не воювати на своїй території. Ця історична формула працює звісно до певного часу. І поки, як бачимо, в рашки він є. Тому й воюють.
Не можу знайти, колись викладав цитату американського генерала: на питання чому ми воюємо у В'єтнамі?, він відповів - щоб не воювати тут вдома (в США).
andrijk777 написав:Білорусь має більш проросійське населення ніж Херсон чи Донбас. Анексія Херсону і неанексія Білорусі - абсолютно нелогічна, якщо прийнята стратегія відродження імперії. Відповідно немає у путіна такої стратегії. У нього взагалі немає ніякої стратегії, він тактик. Ось тактик він непоганий. *"Неначасі" - 22 роки і все неначасі? Цікаво коли буде начасі? Напевно в гробу.
Порошенко придбав буржуйки, через місяць Притула придбав буржуйки. Порошенко придбав Спартани, через місяць Притула оголошує мегазбір на Спартани. Лайфхак, якщо ви хочете знати, який буде наступний мегазбір, подивіться, що зараз купує Порошенко.
а порошенко спутник купил?
Запускали 13 січня 2022 (як раз перед війною) супутник - Січ називався. 35 млн. доларів витратили.