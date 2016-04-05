Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:41

antey1969 написав: juristkostya написав: [qu

Недавно ще освоїв бусоль(а то раніше поняття зеленого не мав, що таке азімут магнітний) [quНедавно ще освоїв бусоль(а то раніше поняття зеленого не мав, що таке азімут магнітний)

Прошу прощения за офф, но разве в школе это не проходят? Это ж одна из первых тем по географии.... Прошу прощения за офф, но разве в школе это не проходят? Это ж одна из первых тем по географии....

Лучше позже, чем никогда.Из армии Доллярчик вернется образованным человеком. То, с чем не справилась указка учительницы, будет намертво вбито прикладами товарищей.[/quote]=======Любі друзі))1. Ви все-все/всю шкільну програму пам'ятаєте до тепер?2. Якщо я, наприклад, пропустив тиждень школи(через застуду/грип), а в цей час була саме ця тема - то думаєте, батьки зі мною вчили "пропущену тему", чи мені самому було цікаво вчити тему, яку пропустив? Серйозно?І всі тут знають, що після школи я нікуди не поступав(а зразу поїхав до Польщі на заробітки) - то де я мав пересікатись з "азімутом магнітним"?Може я в житті і пересікаюсь з багатьма речами/використовую їх, а от як саме вони правильно називаються - можу і не знати!ДумайТЕ!©п.с.Щось, останнім часом - нашу "команду" хочуть навчити багатьом професіям.От я вже, навіть, дроном пробував керувати - виконувати мало/мальські "шкільні" завдання.(до цього часу мені, навіть, не доводилось його і джойстик тримати у руках)І я вам скажу, що не так це все просто....Джойстик досить "чутливий" і до нього треба звикнути.От би дали мені його на день, то думаю, був би толк. А так за 30хв - звичайно, що не навчишся. Хоч це було покищо лише 1 заняття...