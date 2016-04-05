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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2581258225832584
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:06

andrijk777 за Гитлера не уверен 22.06.1941 он напал без объявления войны.

В остальном полностью согласен, речи фюрера слушать - себя не уважать. Я склоняюсь к мысли что он маньяк от избытка власти потерявший связь с реальностью, уверовавший в собственную пропаганду "2й армии мира" и "путин всех переиграл". Это всё вкладывается в поведение шизофреника, искать там логику гиблое дело. Его 500 раз ловили на лжи и что? Вытер глаза, сказал Божья роса. С одинаковой вероятностью он применит яо или "по доброй воле" отдаст днэры с Крымом. В обмен на личные гарантии, которые он сам когда то давал Ельцину и Юмашеву. Гарантии единственное что должно его интересовать на данный момент, без гарантий будет как с Литвиненко/ березовским
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:36

  vitaliian написав:andrijk777 за Гитлера не уверен 22.06.1941 он напал без объявления войны.

https://nv.ua/ukraine/events/10-mifov-o-nachale-vtoroj-mirovoj-natsistskaja-hermanija-napala-na-sssr-verolomno-bez-objavlenija-vojny--2479709.html#:~:text=22%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F%201941%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7.&text=%D0%A1%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%B2%D1%83%D1%85,%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%2D%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:41

Не у всіх були одні п'ятірки!© ;)

  antey1969 написав:
  juristkostya написав:[qu
Недавно ще освоїв бусоль(а то раніше поняття зеленого не мав, що таке азімут магнітний) :D

Прошу прощения за офф, но разве в школе это не проходят? Это ж одна из первых тем по географии....

Лучше позже, чем никогда.
Из армии Доллярчик вернется образованным человеком. То, с чем не справилась указка учительницы, будет намертво вбито прикладами товарищей.[/quote]
=======

Любі друзі))
1. Ви все-все/всю шкільну програму пам'ятаєте до тепер?
2. Якщо я, наприклад, пропустив тиждень школи(через застуду/грип), а в цей час була саме ця тема - то думаєте, батьки зі мною вчили "пропущену тему", чи мені самому було цікаво вчити тему, яку пропустив? Серйозно?

І всі тут знають, що після школи я нікуди не поступав(а зразу поїхав до Польщі на заробітки) - то де я мав пересікатись з "азімутом магнітним"?
Може я в житті і пересікаюсь з багатьма речами/використовую їх, а от як саме вони правильно називаються - можу і не знати!
ДумайТЕ!©

п.с.
Щось, останнім часом - нашу "команду" хочуть навчити багатьом професіям.
От я вже, навіть, дроном пробував керувати - виконувати мало/мальські "шкільні" завдання.
(до цього часу мені, навіть, не доводилось його і джойстик тримати у руках)
І я вам скажу, що не так це все просто....Джойстик досить "чутливий" і до нього треба звикнути.
От би дали мені його на день, то думаю, був би толк. А так за 30хв - звичайно, що не навчишся. Хоч це було покищо лише 1 заняття...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:51

  V2 написав:edvardd
А треба було?

в исходике, он якобы копирует действия порошенко, который кстати и байрактар не покупал...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:56

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:andrijk777 за Гитлера не уверен 22.06.1941 он напал без объявления войны.


В соглашении, подписанном в Мюнхене 30 сентября 1938 года премьер-министром Великобритании Чемберленом, премьер-министром Франции Даладье, лидером фашистской Италии Муссолини и лидером нацистской Германии Гитлером, было закреплено присоединение Судетской области к Германии. Чехословакию, к которой эта область относилась до 30 сентября, на подписание не пригласили
но хапнул он не только судеты а всю Чехословакию, так что не такой он и честный был.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Не бачу логіки в ваших словах, тому нічого не зрозумів.
У Гітлера все зрозуміло і просто - він анексовував території з німецьким населенням - Австрія, Судети. Решту - просто захоплював.
Білорусь має більш проросійське населення ніж Херсон чи Донбас. Анексія Херсону і неанексія Білорусі - абсолютно нелогічна, якщо прийнята стратегія відродження імперії. Відповідно немає у путіна такої стратегії. У нього взагалі немає ніякої стратегії, він тактик. Ось тактик він непоганий.
*"Неначасі" - 22 роки і все неначасі? Цікаво коли буде начасі? Напевно в гробу.

Якщо анексувати друзів, без їх згоди, то друзі дуже швидко закінчаться. Лугандон хотів, щоб їх анексували, білоруси і бульбофюрер не хочуть. На часі буде, коли білоруси захочуть вийти з постсовка, як українці.
Херсон не хотів анексії, тому фюрер залишить Таврію, рано чи пізно. Ключове, в анексії, чи хочуть цього місцеві. Насильна анексія приречена на провал, як це було з країнами Балтії.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:02

  Успіх написав:
  antey1969 написав:
  juristkostya написав:Прошу прощения за офф, но разве в школе это не проходят? Это ж одна из первых тем по географии....

Лучше позже, чем никогда.
Из армии Доллярчик вернется образованным человеком. То, с чем не справилась указка учительницы, будет намертво вбито прикладами товарищей.

=======

Любі друзі))
1. Ви все-все/всю шкільну програму пам'ятаєте до тепер?
2. Якщо я, наприклад, пропустив тиждень школи(через застуду/грип), а в цей час була саме ця тема - то думаєте, батьки зі мною вчили "пропущену тему", чи мені самому було цікаво вчити тему, яку пропустив? Серйозно?

І всі тут знають, що після школи я нікуди не поступав(а зразу поїхав до Польщі на заробітки) - то де я мав пересікатись з "азімутом магнітним"?
Може я в житті і пересікаюсь з багатьма речами/використовую їх, а от як саме вони правильно називаються - можу і не знати!


компас в руках до армії ніколи не тримали? і про його існування не чули? :) карту тежне бачили і як по ній орієнуватися? і в гори, судячи зі всього, ви теж не ходили? там ж наче зі львова недалеко?

думайТЕ!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:08

  wild.tomcat написав:компас в руках до армії ніколи не тримали? і про його існування не чули? :) карту тежне бачили і як по ній орієнуватися? і в гори, судячи зі всього, ви теж не ходили? там ж наче зі львова недалеко?

думайТЕ!


хлопець прогуляв усі уроки у сільській школі... але соромиться про це говорити...граматику і правопис навіть до 40-ка років не засвоїв...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:думайТЕ

Я б йому сказав "ВчітьСЯ!"
Я йому це казав ще в перші дні його служби. Бо його знання стерильні як у військовій справі, так і у звичайній цивільній.
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