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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:06
andrijk777 за Гитлера не уверен 22.06.1941 он напал без объявления войны.
В остальном полностью согласен, речи фюрера слушать - себя не уважать. Я склоняюсь к мысли что он маньяк от избытка власти потерявший связь с реальностью, уверовавший в собственную пропаганду "2й армии мира" и "путин всех переиграл". Это всё вкладывается в поведение шизофреника, искать там логику гиблое дело. Его 500 раз ловили на лжи и что? Вытер глаза, сказал Божья роса. С одинаковой вероятностью он применит яо или "по доброй воле" отдаст днэры с Крымом. В обмен на личные гарантии, которые он сам когда то давал Ельцину и Юмашеву. Гарантии единственное что должно его интересовать на данный момент, без гарантий будет как с Литвиненко/ березовским
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:36
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:41
antey1969 написав: juristkostya написав:
[qu
Недавно ще освоїв бусоль(а то раніше поняття зеленого не мав, що таке азімут магнітний)
Прошу прощения за офф, но разве в школе это не проходят? Это ж одна из первых тем по географии....
Лучше позже, чем никогда.
Из армии Доллярчик вернется образованным человеком. То, с чем не справилась указка учительницы, будет намертво вбито прикладами товарищей.[/quote]
=======
Любі друзі))
1. Ви все-все/всю шкільну програму пам'ятаєте до тепер?
2. Якщо я, наприклад, пропустив тиждень школи(через застуду/грип), а в цей час була саме ця тема - то думаєте, батьки зі мною вчили "пропущену тему", чи мені самому було цікаво вчити тему, яку пропустив? Серйозно?
І всі тут знають, що після школи я нікуди не поступав(а зразу поїхав до Польщі на заробітки) - то де я мав пересікатись з "азімутом магнітним"?
Може я в житті і пересікаюсь з багатьма речами/використовую їх, а от як саме вони правильно називаються - можу і не знати!
ДумайТЕ!©
п.с.
Щось, останнім часом - нашу "команду" хочуть навчити багатьом професіям.
От я вже, навіть, дроном пробував керувати - виконувати мало/мальські "шкільні" завдання.
(до цього часу мені, навіть, не доводилось його і джойстик тримати у руках)
І я вам скажу, що не так це все просто....Джойстик досить "чутливий" і до нього треба звикнути.
От би дали мені його на день, то думаю, був би толк. А так за 30хв - звичайно, що не навчишся. Хоч це було покищо лише 1 заняття...
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:51
V2 написав:edvardd
А треба було?
в исходике, он якобы копирует действия порошенко, который кстати и байрактар не покупал...
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:56
andrijk777 написав: vitaliian написав:andrijk777
за Гитлера не уверен 22.06.1941 он напал без объявления войны.
В соглашении, подписанном в Мюнхене 30 сентября 1938 года премьер-министром Великобритании Чемберленом, премьер-министром Франции Даладье, лидером фашистской Италии Муссолини и лидером нацистской Германии Гитлером, было закреплено присоединение Судетской области к Германии. Чехословакию, к которой эта область относилась до 30 сентября, на подписание не пригласили
но хапнул он не только судеты а всю Чехословакию, так что не такой он и честный был.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 16:58
andrijk777 написав:
Не бачу логіки в ваших словах, тому нічого не зрозумів.
У Гітлера все зрозуміло і просто - він анексовував території з німецьким населенням - Австрія, Судети. Решту - просто захоплював.
Білорусь має більш проросійське населення ніж Херсон чи Донбас. Анексія Херсону і неанексія Білорусі - абсолютно нелогічна, якщо прийнята стратегія відродження імперії. Відповідно немає у путіна такої стратегії. У нього взагалі немає ніякої стратегії, він тактик. Ось тактик він непоганий.
*"Неначасі" - 22 роки і все неначасі? Цікаво коли буде начасі? Напевно в гробу.
Якщо анексувати друзів, без їх згоди, то друзі дуже швидко закінчаться. Лугандон хотів, щоб їх анексували, білоруси і бульбофюрер не хочуть. На часі буде, коли білоруси захочуть вийти з постсовка, як українці.
Херсон не хотів анексії, тому фюрер залишить Таврію, рано чи пізно. Ключове, в анексії, чи хочуть цього місцеві. Насильна анексія приречена на провал, як це було з країнами Балтії.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:02
Успіх написав: antey1969 написав: juristkostya написав:
Прошу прощения за офф, но разве в школе это не проходят? Это ж одна из первых тем по географии....
Лучше позже, чем никогда.
Из армии Доллярчик вернется образованным человеком. То, с чем не справилась указка учительницы, будет намертво вбито прикладами товарищей.
=======
Любі друзі))
1. Ви все-все/всю шкільну програму пам'ятаєте до тепер?
2. Якщо я, наприклад, пропустив тиждень школи(через застуду/грип), а в цей час була саме ця тема - то думаєте, батьки зі мною вчили "пропущену тему", чи мені самому було цікаво вчити тему, яку пропустив? Серйозно?
І всі тут знають, що після школи я нікуди не поступав(а зразу поїхав до Польщі на заробітки) - то де я мав пересікатись з "азімутом магнітним"?
Може я в житті і пересікаюсь з багатьма речами/використовую їх, а от як саме вони правильно називаються - можу і не знати!
компас в руках до армії ніколи не тримали? і про його існування не чули?
карту тежне бачили і як по ній орієнуватися? і в гори, судячи зі всього, ви теж не ходили? там ж наче зі львова недалеко?
думайТЕ!
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:08
wild.tomcat написав:
компас в руках до армії ніколи не тримали? і про його існування не чули?
карту тежне бачили і як по ній орієнуватися? і в гори, судячи зі всього, ви теж не ходили? там ж наче зі львова недалеко?
думайТЕ!
хлопець прогуляв усі уроки у сільській школі... але соромиться про це говорити...граматику і правопис навіть до 40-ка років не засвоїв...
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:10
wild.tomcat написав:
думайТЕ
Я б йому сказав "ВчітьСЯ!"
Я йому це казав ще в перші дні його служби. Бо його знання стерильні як у військовій справі, так і у звичайній цивільній.
Успіх написав:
нашу "команду" хочуть навчити багатьом професіям.
Та звичайно ж... Бо на твоє місце (якщо ти поїдеш відпочивати, або не стане тебе не дай бог) можна хоч завтра прийняти кріпкого сільського хлопця, щоб носив снаряди. А як замінити нормальні номери в розрахунку? Сподіваються, що ти не лише носив "кабани", а і голову десь вмикав. В будь-якому разі, на їх думку, краще вчити тебе, ніж хлопця з нулем досвіду.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:31
lapay написав: andrijk777 написав:
Не бачу логіки в ваших словах, тому нічого не зрозумів.
У Гітлера все зрозуміло і просто - він анексовував території з німецьким населенням - Австрія, Судети. Решту - просто захоплював.
Білорусь має більш проросійське населення ніж Херсон чи Донбас. Анексія Херсону і неанексія Білорусі - абсолютно нелогічна, якщо прийнята стратегія відродження імперії. Відповідно немає у путіна такої стратегії. У нього взагалі немає ніякої стратегії, він тактик. Ось тактик він непоганий.
*"Неначасі" - 22 роки і все неначасі? Цікаво коли буде начасі? Напевно в гробу.
Якщо анексувати друзів, без їх згоди, то друзі дуже швидко закінчаться. Лугандон хотів, щоб їх анексували, білоруси і бульбофюрер не хочуть. На часі буде, коли білоруси захочуть вийти з постсовка, як українці.
Херсон не хотів анексії, тому фюрер залишить Таврію, рано чи пізно. Ключове, в анексії, чи хочуть цього місцеві. Насильна анексія приречена на провал, як це було з країнами Балтії.
Невірно майже все що ви написали.
Білорусь не друг РФ. Дружба з РФ - це плата за дешевий газ/нафту + ринок збуту РФ.
А що в РФ є друзі? Не знав. А хто?
З чого ви взяли що "Лугандон хотів, щоб їх анексували"(до 2014)? Я не погоджуюсь.
З чого ви взяли що "білоруси не хочуть"(точніше не хотіли до 24.02)? Бульбофюрер звичайно не хоче, тому що не хоче втратити владу.
Поняття "вийти з постсовка" не чітке, не зрозуміле і фактично суб'єктивне. Це скоріше оціночне поняття.
Херсон не хотів анексії, тому фюрер залишить Таврію, рано чи пізно. - абсолютно невірно. Народи покорялись і навіть асимілювались без їх згоди тисячі разів в історії.
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