Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:37
andrijk777 написав:
Невірно майже все що ви написали.
Все вірно. Окупанти згинуть, як роса на сонці. Імперії створюються і розпадаються, вчіть історію.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:09
andrijk777 написав:
Дволикість - це норма сучасного світу. Головна причина -
раніше судили тільки по ділам
, а зараз словам приділяють занадто багато уваги.
Это классическое стенание в духе "а вот в наше время...."
На самом деле, сейчас - в эпоху соцсетей и прочих глобальных коммуникаций - человек стал реально заинтересован, чтобы слова не расходились с делами. Каждый чих оставляет след и уже невозможно "начать с чистого листа" просто сменив место работы.
juristkostya
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:21
juristkostya написав:
и уже невозможно "начать с чистого листа" просто сменив место работы.
хотите сказать вас ни на одну работу не берут?
vitaliian
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:38
Успіх написав:
Любі друзі))
Випадково натрапив на теренах інету на отаку книженцію.
Доступно науково-популярно за 1953)) рік видавництва:
Артиллерия.
http://armor.kiev.ua/lib/artilery/08/
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:44
"Турки показали нам, кто хозяин Черного моря, мы ничего не можем!" Уныние на РосТВ
pesikot
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