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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2582258325842585
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Невірно майже все що ви написали.

Все вірно. Окупанти згинуть, як роса на сонці. Імперії створюються і розпадаються, вчіть історію.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:09

  andrijk777 написав:Дволикість - це норма сучасного світу. Головна причина - раніше судили тільки по ділам, а зараз словам приділяють занадто багато уваги.

Это классическое стенание в духе "а вот в наше время...."
На самом деле, сейчас - в эпоху соцсетей и прочих глобальных коммуникаций - человек стал реально заинтересован, чтобы слова не расходились с делами. Каждый чих оставляет след и уже невозможно "начать с чистого листа" просто сменив место работы.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:21

  juristkostya написав: и уже невозможно "начать с чистого листа" просто сменив место работы.
хотите сказать вас ни на одну работу не берут?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:38

  Успіх написав:Любі друзі))

Випадково натрапив на теренах інету на отаку книженцію.
Доступно науково-популярно за 1953)) рік видавництва:
Артиллерия.
http://armor.kiev.ua/lib/artilery/08/
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Турки показали нам, кто хозяин Черного моря, мы ничего не можем!" Уныние на РосТВ

pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:48

❗️США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 400 млн доларів

Він включатиме 45 танків Т-72, повідомив журналіст Reuters Ідріс Алі у Twitter.

vitaliian
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