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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2583258425852586>
Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 17:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Невірно майже все що ви написали.

Все вірно. Окупанти згинуть, як роса на сонці. Імперії створюються і розпадаються, вчіть історію.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:09

  andrijk777 написав:Дволикість - це норма сучасного світу. Головна причина - раніше судили тільки по ділам, а зараз словам приділяють занадто багато уваги.

Это классическое стенание в духе "а вот в наше время...."
На самом деле, сейчас - в эпоху соцсетей и прочих глобальных коммуникаций - человек стал реально заинтересован, чтобы слова не расходились с делами. Каждый чих оставляет след и уже невозможно "начать с чистого листа" просто сменив место работы.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:21

  juristkostya написав: и уже невозможно "начать с чистого листа" просто сменив место работы.
хотите сказать вас ни на одну работу не берут?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:38

  Успіх написав:Любі друзі))

Випадково натрапив на теренах інету на отаку книженцію.
Доступно науково-популярно за 1953)) рік видавництва:
Артиллерия.
http://armor.kiev.ua/lib/artilery/08/
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Турки показали нам, кто хозяин Черного моря, мы ничего не можем!" Уныние на РосТВ

pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 18:48

❗️США оголосили про новий пакет допомоги Україні на 400 млн доларів

Він включатиме 45 танків Т-72, повідомив журналіст Reuters Ідріс Алі у Twitter.


Уточнення: загалом за сприяння США Україна отримає 90 танків Т-72.

45 з них (про які писали раніше) будуть відремонтовані за рахунок США, а ще 45 — за рахунок Нідерландів.

https://t.me/lachentyt/22055
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 19:23

  juristkostya написав:
  andrijk777 написав:Дволикість - це норма сучасного світу. Головна причина - раніше судили тільки по ділам, а зараз словам приділяють занадто багато уваги.

Это классическое стенание в духе "а вот в наше время...."
На самом деле, сейчас - в эпоху соцсетей и прочих глобальных коммуникаций - человек стал реально заинтересован, чтобы слова не расходились с делами. Каждый чих оставляет след и уже невозможно "начать с чистого листа" просто сменив место работы.

А можна якісь реальні приклади з життя, а не загальні фрази.

По моєму ми живемо в різних світах.
В моєму світі політики говорять одне, а роблять зовсім інше.

А умовному Римському імператору і не було змісту "вішали лапшу людям" тому люди його не чули. Його чула сотня людей, які і так все прекрасно розуміли. Мільйони простих громадян імператора не чули. В дволикості не було потреби.

*я говорю в першу чергу про політиків(правителів), які стають дволикими цілеспрямовано. Звичайні люди не сильно проявляють дволикість, тому що така поведінка в звичайному повсякденному житті не приносить користі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 19:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:
  detroytred написав:Це добре, якщо відмінили

Перевірив.
Для озброєння (лише) залишили. Майно - ні.
Перелік в постанові кму 604 від 2020


Спасибо, суперценная информация, у нас оказывается не знали об этой постанове, все обрадовались ))

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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 19:51

Якщо ви такі "розумні", чому не в окопі/на моєму місці? ;)

  Hotab написав:А як замінити нормальні номери в розрахунку? Сподіваються, що ти не лише носив "кабани", а і голову десь вмикав. В будь-якому разі, на їх думку, краще вчити тебе, ніж хлопця з нулем досвіду.

Відповідь для всіх "диванних тріпачів/осуджувачів інших":
Раз мене вчать на НОРМАЛЬНІ(не прості) професії - значить що? ;)

Отож!

І ще - от мене ще почали вчити(прикиньте - довіряють навіть таке!!!!) - на планшеті визначати/вираховувати "приціл/кутомір"... і.....

п.с.
Виявляється, що Поплавський НЕ просто співав "кропивА, ти моя кропивА..." ;) :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лис, 2022 20:00

  Успіх написав:
  Hotab написав:А як замінити нормальні номери в розрахунку? Сподіваються, що ти не лише носив "кабани", а і голову десь вмикав. В будь-якому разі, на їх думку, краще вчити тебе, ніж хлопця з нулем досвіду.

Відповідь для всіх "диванних тріпачів/осуджувачів інших"

Долярчик, да ты пойми, что Hotab - не диванный воин, а реальный военный

А ты, как последнее дурко, с ним бодаешься
Он тебе советы даёт, а ты показываешь только свою офигенность
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