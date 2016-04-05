andrijk777 написав:Дволикість - це норма сучасного світу. Головна причина - раніше судили тільки по ділам, а зараз словам приділяють занадто багато уваги.
Это классическое стенание в духе "а вот в наше время...." На самом деле, сейчас - в эпоху соцсетей и прочих глобальных коммуникаций - человек стал реально заинтересован, чтобы слова не расходились с делами. Каждый чих оставляет след и уже невозможно "начать с чистого листа" просто сменив место работы.
andrijk777 написав:Дволикість - це норма сучасного світу. Головна причина - раніше судили тільки по ділам, а зараз словам приділяють занадто багато уваги.
Это классическое стенание в духе "а вот в наше время...." На самом деле, сейчас - в эпоху соцсетей и прочих глобальных коммуникаций - человек стал реально заинтересован, чтобы слова не расходились с делами. Каждый чих оставляет след и уже невозможно "начать с чистого листа" просто сменив место работы.
А можна якісь реальні приклади з життя, а не загальні фрази.
По моєму ми живемо в різних світах. В моєму світі політики говорять одне, а роблять зовсім інше.
А умовному Римському імператору і не було змісту "вішали лапшу людям" тому люди його не чули. Його чула сотня людей, які і так все прекрасно розуміли. Мільйони простих громадян імператора не чули. В дволикості не було потреби.
*я говорю в першу чергу про політиків(правителів), які стають дволикими цілеспрямовано. Звичайні люди не сильно проявляють дволикість, тому що така поведінка в звичайному повсякденному житті не приносить користі.
Hotab написав:А як замінити нормальні номери в розрахунку? Сподіваються, що ти не лише носив "кабани", а і голову десь вмикав. В будь-якому разі, на їх думку, краще вчити тебе, ніж хлопця з нулем досвіду.
Відповідь для всіх "диванних тріпачів/осуджувачів інших": Раз мене вчать на НОРМАЛЬНІ(не прості) професії - значить що?
Отож!
І ще - от мене ще почали вчити(прикиньте - довіряють навіть таке!!!!) - на планшеті визначати/вираховувати "приціл/кутомір"... і.....
п.с. Виявляється, що Поплавський НЕ просто співав "кропивА, ти моя кропивА..."
Hotab написав:А як замінити нормальні номери в розрахунку? Сподіваються, що ти не лише носив "кабани", а і голову десь вмикав. В будь-якому разі, на їх думку, краще вчити тебе, ніж хлопця з нулем досвіду.
Відповідь для всіх "диванних тріпачів/осуджувачів інших"
Долярчик, да ты пойми, что Hotab - не диванный воин, а реальный военный
А ты, как последнее дурко, с ним бодаешься Он тебе советы даёт, а ты показываешь только свою офигенность