Успіх написав:Раз мене вчать на НОРМАЛЬНІ(не прості) професії - значить що?
Я ж в попередньому повідомленні сказав "що". Ти, головне, виправдай довіру. Щоб не виявилось, що мобілізованого студента вчорашнього , який гармату не бачив в очі, навчать швидше, ніж тебе, який терся біля цієї гармати 4+ місяців. Чи ти думаєш, я хочу, щоб у тебе не вийшло? Дурко.
andrijk777 написав:Дволикість - це норма сучасного світу. Головна причина - раніше судили тільки по ділам, а зараз словам приділяють занадто багато уваги.
Это классическое стенание в духе "а вот в наше время...." На самом деле, сейчас - в эпоху соцсетей и прочих глобальных коммуникаций - человек стал реально заинтересован, чтобы слова не расходились с делами. Каждый чих оставляет след и уже невозможно "начать с чистого листа" просто сменив место работы.
А можна якісь реальні приклади з життя, а не загальні фрази.
да даже на этом форуме масса примеров, когда тычут в лицо собеседнику его прошлогоднюю цитату, если хотят показать его непоследовательность, двойные стандарты, враньё и т.д. Что уж говорить о политической борьбе.
Ещё 20 лет назад никто в страшном сне не мог представить, что слова, сказанные давным-давно в совсем другом коллективе, могут неожиданно всплыть и от вас потребуют объясниться.
Успіх написав:Раз мене вчать на НОРМАЛЬНІ(не прості) професії - значить що?
Отож!
І ще - от мене ще почали вчити(прикиньте - довіряють навіть таке!!!!) - на планшеті визначати/вираховувати "приціл/кутомір"... і.....
судячи із кількості настрочених щодоби повідомлень лише на фінансах (по різних гілках), а ще звісно йде переписка з дружиною/дітьми/батьками/родичами/знайомими Вам можна уже довіряти роботу бригадного писаря-будете справлятись на відмінно
Hotab написав:А як замінити нормальні номери в розрахунку? Сподіваються, що ти не лише носив "кабани", а і голову десь вмикав. В будь-якому разі, на їх думку, краще вчити тебе, ніж хлопця з нулем досвіду.
Відповідь для всіх "диванних тріпачів/осуджувачів інших": Раз мене вчать на НОРМАЛЬНІ(не прості) професії - значить що?
Отож!
І ще - от мене ще почали вчити(прикиньте - довіряють навіть таке!!!!) - на планшеті визначати/вираховувати "приціл/кутомір"... і.....
п.с. Виявляється, що Поплавський НЕ просто співав "кропивА, ти моя кропивА..."
это прекрасно. Как минимум, сюжет "Пятнадцатилетнего капитана" станет намного понятнее.
Арта экономит заряды, мы просим срочно ПВО, то есть пока не до кавалерии. Штаты в этот момент декларируют передачу 45 советских танков. Но их просили у Америки еще летом, с тех пор ситуация изменилась кардинально. Спасибо, конечно за помощь, но бл как же все через Ж идет.
antey1969 написав:Арта экономит заряды, мы просим срочно ПВО, то есть пока не до кавалерии. Штаты в этот момент декларируют передачу 45 советских танков. Но их просили у Америки еще летом, с тех пор ситуация изменилась кардинально. Спасибо, конечно за помощь, но бл как же все через Ж идет.
ну да, через Ж Сперва ты не любишь всё украинское. Топишь за всё российское.
Потом, как-то случайно, уезжаешь в командировку накануне 24.02. Ну так совпало, понимаю
А сейчас ноешь, что мало дают помощи Украине Ты там определись, либо трусы, либо крестик ...
antey1969 написав:Арта экономит заряды, мы просим срочно ПВО, то есть пока не до кавалерии. Штаты в этот момент декларируют передачу 45 советских танков. Но их просили у Америки еще летом, с тех пор ситуация изменилась кардинально. Спасибо, конечно за помощь, но бл как же все через Ж идет.
ну да, через Ж Сперва ты не любишь всё украинское. Топишь за всё российское.
Потом, как-то случайно, уезжаешь в командировку накануне 24.02. Ну так совпало, понимаю
А сейчас ноешь, что мало дают помощи Украине Ты там определись, либо трусы, либо крестик ...
Наивная ботоферма Порошенко. Не любить трусоватого Соевого фюрера совсем не означает не любить Украину. Хоть одну ссылку представь ка с подтверждением моей типа антиукраинской позиции. Кстати, проблему с поставками вооружения озвучивает и Арестович. По мнению ботофермы он тоже ноет? Когда уже вашу помойную яму СБУ вскроет и вздрючит, задолбали уже раскалывать общество по мелочным политмотивам.
sashaqbl написав:Цікаво, про "заградотряди" говорять вже не наші пропагандисти, а міноборони Великобританії:
Due to low morale and reluctance to fight, Russian forces have probably started deploying “barrier troops” or “blocking units”. These units threaten to shoot their own retreating soldiers in order to compel offensives and have been used in previous conflicts by Russian forces. Recently, Russian generals likely wanted their commanders to use weapons against deserters, including possibly authorising shooting to kill such defaulters after a warning had been given. Generals also likely wanted to maintain defensive positions to the death. The tactic of shooting deserters likely attests to the low quality, low morale and indiscipline of Russian forces. https://twitter.com/DefenceHQ
Очередная х-ня. Нет ни каких загрядотрядов. Этот бред повторяют кремлевские пропагандоны про нас и тут наши подключились про них. Одиночные случаи расстрелов за дизертирство, знущання и т.п, про что пишет автор, действительно есть, но это лишь отдельные случаи. Не уподобайтесь рашистам, не несите всякие фейки.
antey1969 написав:Арта экономит заряды, мы просим срочно ПВО, то есть пока не до кавалерии. Штаты в этот момент декларируют передачу 45 советских танков. Но их просили у Америки еще летом, с тех пор ситуация изменилась кардинально. Спасибо, конечно за помощь, но бл как же все через Ж идет.
По-перше, США оголошує не все, що передає. Існує "закрита" частина списку. По-друге, "Укроборонпром" налагодив виробництво артснарядів калібру 122-мм та 152-мм, а також 120-мм мін. Вони вже пройшли випробування і скоро працюватимуть на полі бою. -повідомив Олексій Резніков.