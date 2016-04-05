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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:03
fler написав: antey1969 написав:
Арта экономит заряды, мы просим срочно ПВО, то есть пока не до кавалерии.
Штаты в этот момент декларируют передачу 45 советских танков. Но их просили у Америки еще летом, с тех пор ситуация изменилась кардинально.
Спасибо, конечно за помощь, но бл как же все через Ж идет.
По-перше, США оголошує не все, що передає. Існує "закрита" частина списку.
По-друге, "Укроборонпром" налагодив виробництво артснарядів калібру 122-мм та 152-мм, а також 120-мм мін. Вони вже пройшли випробування і скоро працюватимуть на полі бою. -повідомив Олексій Резніков.
По поводу закрытой инфы -это понятно
В производство снарядов не очень верится, разве что за рубежом налажили, чтобы не разбомбили
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:04
detroytred написав:
Наче вже чотири версії пролунали.
І кожний, здається, як мінімум, частково правий.
Цікаво: чи можна з їх усіх (точніше - з поєднання частин кожної) створити якусь логічну одну?
Суб'єктивно: особисто мені найбільше сподобалась Ваша про судити по справах, про те, як змінився світ.
Від себе додам -- звернув увагу на зміну суті-ролі осіб політиків вищого рівня.
Як з'явилися трампи, макрони, бориси і т.д.
І на їх фоні залишається динозавр пуйло))
Збіг дуже багатьох факторів зробив те, що Україна в даному аспекті прогресу випередила усіх -- Зе!!!)))
Хоча б краще випередила в інших.
У Ваше обговорення я б додав ще одну складову: війна рашки за межами своїх кордонів дозволяє не воювати на своїй території.
Ця історична формула працює звісно до певного часу. І поки, як бачимо, в рашки він є. Тому й воюють.
Не можу знайти, колись викладав цитату американського генерала: на питання чому ми воюємо у В'єтнамі?, він відповів - щоб не воювати тут вдома (в США).
Стратегія полягає в побудуванні буферної зони між Європою та рашкою із країн-сателітів, тобто те, що зробив кумир пуйла Сталін. Останній теж пред'явив у Ялті ультіматум Заходу щодо Польщі, яка "має бути сильною та дружньою з СРСР країною, тому що загроза для росії завжди шла з Заходу через Польщу" (тобто визнавайте прорадянський люблінский уряд і ніяких арцишевських чи миколайчиків). Тоді Захід черговий раз проковтнув, тепер пуйло намагається повторити.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:04
andrijk777 написав:
Вам 3 рази задавали питання - чому він не анексує Білорусь? Відповідь?
Якщо така велика проблема в Лукашенку, то його просто можна вбити і анексувати Білорусь по кримському сценарію. Він цього не робить чомусь.
Чому він відразу не анексував Донбас? Якщо потрібна уся Україна, тоді навіщо анексував Крим?
Чому він не анексував Абхазію але анексував Херсон?
І т.д. Судіть його по ділах а не по словах.
А я один раз ответил. Внимательно почитайте. Ладно, еще раз на пальцах. Анексия Крыма и пр. не самоцель, а ср-во. Еще раз внимательно перечитайте что я написал в предыдущих постах, а то чукча не читатель, чукча больше писатель, почему то
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:10
antey1969 написав:
Хоть одну ссылку представь ка с подтверждением моей типа антиукраинской позиции.
это не должно вас беспокоить. Ведь в вашем мире нет ни одного реального факта, чтобы написанное в интернете вчера влияло на события сегодня:-))))))
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:12
vitaliian написав:
Гарантии единственное что должно его интересовать на данный момент, без гарантий будет как с Литвиненко/ березовским
Вы наивный еще больше. Какие гарантии? Его единственная гарантия -быть президентом. И он за нее будет держаться до конца. Я б предложил заключить пари, но вижу смысла нет.
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:18
На полігонах Білорусі, окрім літаків МіГ-31К та контейнерів, де можуть зберігатися ракети "Кинджал", з'явилося багато наметів із російськими військовими.
Зокрема, на нових супутникових знімках від Planet Labs видно велику кількість військових наметів та техніки, розміщених на 230-му полігоні під Барановичами (Брестська область). Видно два наметові містечка. Розміри більшого – 150×220 метрів (більше двох футбольних полів). Поруч із ним ще одне наметове містечко — 90×90 метрів.
Знімки зроблені 31 жовтня, але за даними видання військові та техніка почали прибувати на полігон після 16 жовтня.
Джерело: реальний Київ
Панове, які думки з цього приводу?
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Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:24
ГААГА
(Подсудимый путин)
Их бин путин... Дайте вассер.... Данке шон... Так я пошёл???
...
Я напал на Украину??? Как я мог?! - Не хорошо!!!
Я ж для братского народа защищаясь нападал...
Это всё колхоз усатый - где-то карту раскопал!
(Подсудимый лукашенко)
Вот не нада, как абычна, всё валиць на Беларусь,
Я всегда глядзел в Европу. Всё гляжу-ненагляжусь!
Я в тот дзень над картой думал, где ж я бульбу не сажал?
Вот, нашол, чатыре поля - стрэлачками указал.
(Подсудимый путин)
Их бин снова...Дайте вассер.... Вкусный вассер... Мне идти?...
Вспомнил!!! Это гад небензя! Сбил всех с верного пути!
Это он бомбил в ООНе по донбассу восемь лет!
Хотя мы неоднократно заявляли: "настамнет".
(Подсудимый небензя)
Вот не к месту, мистер путин, лепите оксюморон -
Весь ООН знал, что небензя служит "Попкою" в ООН,
Мне шпаргалка от лаврова - я транслирую в совбез,
Эти "гуси-боевые" и весь прочий "охерез".
(Подсудимый лавров)
И-го-го, и добрый вечер, я ужасно редкий конь,
Моё место - в Красной книге, под защитою ООНь.
А вина моя ничтожна, вот вам факты, не тая, -
Я всего лишь подскользнулся на помёте соловья.
(Подсудимый соловьев)
Не, а я шо??? Шо я крайний? Я - Шапиро, если шо,
НАМ! подобные упрёки делать прям не хорошо!!!
"НАМ" - я говорю со смыслом - от лица израильтян.
А кто гадил по эфирам вы ищите у армян.
(Подсудимая симонян)
А с какого перепугу валят всё на симонян?
Я вааще-то одесситка, только муж - кеосаян.
Я спою вам "чорнобрывци", (сука, как же там мотив?)...
А накручивал всем нервы киселя речитатив.
(Подсудимый киселев)
Протестую!!! Что я лысый? Фигурально говоря.
Я ж про "пепел"- в понарошку, не всерьез, от фонаря...
Не хотел бомбить я Лондон и хотел жевать хамон!
А конкретные угрозы в твиттере строчил Димон.
(Подсудимый медведев)
Вас откуда всех так много? Причём, каждого по два?!
То что я писал угрозы в это верится едва...
Счас вы в этом убедитесь, передайте мне айфон...
Угрожал Медведев Дмитрий? Я же - "Он вам не Димон!"
(Подсудимый путин)
Их бин вова... Дайте вассер.... Вассер - класс!... Вкусней воды...
Кстати, вспомнил я про банду "ПОвара и Бороды"!
Запишите: Шли на Киев Пихатинец и Вагнёр!
Как их службы проглядели не пойму - такой позор!!!
(Подсудимые пригожин и кадыров)
Дон, диги-диги-дон-дон,
Диги-дон-диги-дон--дон-дон,
Дон, диги-диги-дон-дон,
Диги-дон-диги-дон--дон-дон!
(Подсудимый путин)
Их бин... путин... Найн, нихт вассер... Мне б горшок... Или мешок...
Я всё вспомнил! Нападенье - кожугетыча грешок,
Это он, министр олений, мою армию погнал,
Пусть теперь и отвечает - я в четыре ещё спал.
(Подсудимый шойгу)
Охренеть, как из оленя, сделать пробует козла,
Надо было на рыбалке, притопить тебя, .уйла...
Подбивал к войне гундяев: "Нам без Киева кирдык!!!"
Вы проверьте что в кадило подсыпает этот фрик.
(Подсудимый гундяев)
Наш народ страдать за скрепы привыкает с малых лет,
Раньше танку храм построит, нежли школе туалет.
Супротив народной воле, даже церковь не попрёт,
Киевский поход затеял - исключительно народ.
(Неподсудное быдло)
Мы прастые расияни, нам палитика чужа,
Нам хоть в петлю головою, а хоть жопой на ежа,
Мы счастливы и свабодны, телевизор нам не врёт,
Это всё проклятый Байден, по подъездам нашим срёт.
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