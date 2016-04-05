это не должно вас беспокоить. Ведь в вашем мире нет ни одного реального факта, чтобы написанное в интернете вчера влияло на события сегодня:-))))))
|
|
|
Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:10
Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:12
Вы наивный еще больше. Какие гарантии? Его единственная гарантия -быть президентом. И он за нее будет держаться до конца. Я б предложил заключить пари, но вижу смысла нет.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:18
На полігонах Білорусі, окрім літаків МіГ-31К та контейнерів, де можуть зберігатися ракети "Кинджал", з'явилося багато наметів із російськими військовими.
Зокрема, на нових супутникових знімках від Planet Labs видно велику кількість військових наметів та техніки, розміщених на 230-му полігоні під Барановичами (Брестська область). Видно два наметові містечка. Розміри більшого – 150×220 метрів (більше двох футбольних полів). Поруч із ним ще одне наметове містечко — 90×90 метрів.
Знімки зроблені 31 жовтня, але за даними видання військові та техніка почали прибувати на полігон після 16 жовтня.
Джерело: реальний Київ
Панове, які думки з цього приводу?
Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:24
Народна творчість
ГААГА
(Подсудимый путин)
Их бин путин... Дайте вассер.... Данке шон... Так я пошёл???
...
Я напал на Украину??? Как я мог?! - Не хорошо!!!
Я ж для братского народа защищаясь нападал...
Это всё колхоз усатый - где-то карту раскопал!
(Подсудимый лукашенко)
Вот не нада, как абычна, всё валиць на Беларусь,
Я всегда глядзел в Европу. Всё гляжу-ненагляжусь!
Я в тот дзень над картой думал, где ж я бульбу не сажал?
Вот, нашол, чатыре поля - стрэлачками указал.
(Подсудимый путин)
Их бин снова...Дайте вассер.... Вкусный вассер... Мне идти?...
Вспомнил!!! Это гад небензя! Сбил всех с верного пути!
Это он бомбил в ООНе по донбассу восемь лет!
Хотя мы неоднократно заявляли: "настамнет".
(Подсудимый небензя)
Вот не к месту, мистер путин, лепите оксюморон -
Весь ООН знал, что небензя служит "Попкою" в ООН,
Мне шпаргалка от лаврова - я транслирую в совбез,
Эти "гуси-боевые" и весь прочий "охерез".
(Подсудимый лавров)
И-го-го, и добрый вечер, я ужасно редкий конь,
Моё место - в Красной книге, под защитою ООНь.
А вина моя ничтожна, вот вам факты, не тая, -
Я всего лишь подскользнулся на помёте соловья.
(Подсудимый соловьев)
Не, а я шо??? Шо я крайний? Я - Шапиро, если шо,
НАМ! подобные упрёки делать прям не хорошо!!!
"НАМ" - я говорю со смыслом - от лица израильтян.
А кто гадил по эфирам вы ищите у армян.
(Подсудимая симонян)
А с какого перепугу валят всё на симонян?
Я вааще-то одесситка, только муж - кеосаян.
Я спою вам "чорнобрывци", (сука, как же там мотив?)...
А накручивал всем нервы киселя речитатив.
(Подсудимый киселев)
Протестую!!! Что я лысый? Фигурально говоря.
Я ж про "пепел"- в понарошку, не всерьез, от фонаря...
Не хотел бомбить я Лондон и хотел жевать хамон!
А конкретные угрозы в твиттере строчил Димон.
(Подсудимый медведев)
Вас откуда всех так много? Причём, каждого по два?!
То что я писал угрозы в это верится едва...
Счас вы в этом убедитесь, передайте мне айфон...
Угрожал Медведев Дмитрий? Я же - "Он вам не Димон!"
(Подсудимый путин)
Их бин вова... Дайте вассер.... Вассер - класс!... Вкусней воды...
Кстати, вспомнил я про банду "ПОвара и Бороды"!
Запишите: Шли на Киев Пихатинец и Вагнёр!
Как их службы проглядели не пойму - такой позор!!!
(Подсудимые пригожин и кадыров)
Дон, диги-диги-дон-дон,
Диги-дон-диги-дон--дон-дон,
Дон, диги-диги-дон-дон,
Диги-дон-диги-дон--дон-дон!
(Подсудимый путин)
Их бин... путин... Найн, нихт вассер... Мне б горшок... Или мешок...
Я всё вспомнил! Нападенье - кожугетыча грешок,
Это он, министр олений, мою армию погнал,
Пусть теперь и отвечает - я в четыре ещё спал.
(Подсудимый шойгу)
Охренеть, как из оленя, сделать пробует козла,
Надо было на рыбалке, притопить тебя, .уйла...
Подбивал к войне гундяев: "Нам без Киева кирдык!!!"
Вы проверьте что в кадило подсыпает этот фрик.
(Подсудимый гундяев)
Наш народ страдать за скрепы привыкает с малых лет,
Раньше танку храм построит, нежли школе туалет.
Супротив народной воле, даже церковь не попрёт,
Киевский поход затеял - исключительно народ.
(Неподсудное быдло)
Мы прастые расияни, нам палитика чужа,
Нам хоть в петлю головою, а хоть жопой на ежа,
Мы счастливы и свабодны, телевизор нам не врёт,
Это всё проклятый Байден, по подъездам нашим срёт.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 22:02
Цікава інфа і нібито Швець не балабол: От Швеца зашла информация о скорой поставке крылатых ракет (из Британии и Франции) тип Сторм Шедоу. Этакие Калибры только лучше. Дальность 500-1000 км 450 кг боеголовка, вообще офигенная штука. Воздушного базирования, но якобы крепления для пуска с наших самолетов уже готовы. Божится, клянется, что это не фейк...
Додано: П'ят 04 лис, 2022 22:36
Мотиватори.
Тому ліпше взяти вмотивовану людину з 0 досвіду, а не впіймати хлопа біля АТБ та втюхати повістку.
Не можу зрозуміти, які претензії до Успіха?
Робить свою роботу, і на тому молодець.
То не проблема Успіха, є командир/менеджер, хай в нього болить голова, кого і як замінити і мотивувати.
Скоротили відпустку тепер до 10 днів разом із дорогою, щоб азимути вчив.
Ще й машини ремонтувати за свій рахунок. Теж мотивує знати геометрію.
От якби в тил відправили служити на 13К грн., то він би матан вивчив на рівні випускника мат ліцею.
Успіх похвалився, що щось вивчив нове.
А "добрі" люди прийшли і обісрали його, замість того щоб підбадьорити і сказати добре слово і заохотити до подальшого вдосконалення.
Мотиватори.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 04 лис, 2022 22:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 22:55
То фігня...
Виходячи з розміру стандартної армійської палатки ( приблизно 10*6 м) і з того що в ній на двохярусних ліжках поміститься 30 осіб....
То на полі 150*220 ( з урахуванням відстаней між палатками і так далі) можна розмістити максимум 2000 осіб.( і ще 500 на полі в 90*90)...
Стандартна ще радянська 4,9*4,9 і вміщає як правило 10-12 осіб...в таких можна вмістити ще менше на вказаних площах..бо там хоч і передбачені двохярусні ліжка або нари..але я за своїх 5 років перебування на полігонах такі варіанти зустрічав в штучному виконанні і то в якихось специфічних варіантах ( наприклад старшина з складом продуктів, де в палатці 3 особи ( чергові по буржуйці і сам старшина)...)
Додано: П'ят 04 лис, 2022 23:21
Додано: П'ят 04 лис, 2022 23:26
Он бы и был пожизненным президентом, если бы не полез к нам 24.02. теперь с ним мало кто в мире хочет иметь дело, впереди маячит пушной зверёк в виде возвращения Крыма и дэнэров, полная потеря рейтинга, унизительные репарации и прочее. Ваше мышление плохо совпадает с реальностью, но хорошо совпадает с рос.пропагандой в которой пуйло настолько великий что проиграть просто не может.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 04 лис, 2022 23:40, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 04 лис, 2022 23:38
Це для вас фікція.
А для москалів - мета.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|