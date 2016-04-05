Додано: П'ят 04 лис, 2022 21:24

ГААГА

(Подсудимый путин)

Их бин путин... Дайте вассер.... Данке шон... Так я пошёл???

...

Я напал на Украину??? Как я мог?! - Не хорошо!!!

Я ж для братского народа защищаясь нападал...

Это всё колхоз усатый - где-то карту раскопал!



(Подсудимый лукашенко)

Вот не нада, как абычна, всё валиць на Беларусь,

Я всегда глядзел в Европу. Всё гляжу-ненагляжусь!

Я в тот дзень над картой думал, где ж я бульбу не сажал?

Вот, нашол, чатыре поля - стрэлачками указал.



(Подсудимый путин)

Их бин снова...Дайте вассер.... Вкусный вассер... Мне идти?...

Вспомнил!!! Это гад небензя! Сбил всех с верного пути!

Это он бомбил в ООНе по донбассу восемь лет!

Хотя мы неоднократно заявляли: "настамнет".



(Подсудимый небензя)

Вот не к месту, мистер путин, лепите оксюморон -

Весь ООН знал, что небензя служит "Попкою" в ООН,

Мне шпаргалка от лаврова - я транслирую в совбез,

Эти "гуси-боевые" и весь прочий "охерез".



(Подсудимый лавров)

И-го-го, и добрый вечер, я ужасно редкий конь,

Моё место - в Красной книге, под защитою ООНь.

А вина моя ничтожна, вот вам факты, не тая, -

Я всего лишь подскользнулся на помёте соловья.



(Подсудимый соловьев)

Не, а я шо??? Шо я крайний? Я - Шапиро, если шо,

НАМ! подобные упрёки делать прям не хорошо!!!

"НАМ" - я говорю со смыслом - от лица израильтян.

А кто гадил по эфирам вы ищите у армян.



(Подсудимая симонян)

А с какого перепугу валят всё на симонян?

Я вааще-то одесситка, только муж - кеосаян.

Я спою вам "чорнобрывци", (сука, как же там мотив?)...

А накручивал всем нервы киселя речитатив.



(Подсудимый киселев)

Протестую!!! Что я лысый? Фигурально говоря.

Я ж про "пепел"- в понарошку, не всерьез, от фонаря...

Не хотел бомбить я Лондон и хотел жевать хамон!

А конкретные угрозы в твиттере строчил Димон.



(Подсудимый медведев)

Вас откуда всех так много? Причём, каждого по два?!

То что я писал угрозы в это верится едва...

Счас вы в этом убедитесь, передайте мне айфон...

Угрожал Медведев Дмитрий? Я же - "Он вам не Димон!"



(Подсудимый путин)

Их бин вова... Дайте вассер.... Вассер - класс!... Вкусней воды...

Кстати, вспомнил я про банду "ПОвара и Бороды"!

Запишите: Шли на Киев Пихатинец и Вагнёр!

Как их службы проглядели не пойму - такой позор!!!



(Подсудимые пригожин и кадыров)



Дон, диги-диги-дон-дон,

Диги-дон-диги-дон--дон-дон,

Дон, диги-диги-дон-дон,

Диги-дон-диги-дон--дон-дон!



(Подсудимый путин)

Их бин... путин... Найн, нихт вассер... Мне б горшок... Или мешок...

Я всё вспомнил! Нападенье - кожугетыча грешок,

Это он, министр олений, мою армию погнал,

Пусть теперь и отвечает - я в четыре ещё спал.



(Подсудимый шойгу)

Охренеть, как из оленя, сделать пробует козла,

Надо было на рыбалке, притопить тебя, .уйла...

Подбивал к войне гундяев: "Нам без Киева кирдык!!!"

Вы проверьте что в кадило подсыпает этот фрик.



(Подсудимый гундяев)

Наш народ страдать за скрепы привыкает с малых лет,

Раньше танку храм построит, нежли школе туалет.

Супротив народной воле, даже церковь не попрёт,

Киевский поход затеял - исключительно народ.



(Неподсудное быдло)

Мы прастые расияни, нам палитика чужа,

Нам хоть в петлю головою, а хоть жопой на ежа,

Мы счастливы и свабодны, телевизор нам не врёт,

Это всё проклятый Байден, по подъездам нашим срёт.