Василь-Рівне написав:Цікава інфа і нібито Швець не балабол: От Швеца зашла информация о скорой поставке крылатых ракет (из Британии и Франции) тип Сторм Шедоу. Этакие Калибры только лучше. Дальность 500-1000 км 450 кг боеголовка, вообще офигенная штука. Воздушного базирования, но якобы крепления для пуска с наших самолетов уже готовы. Божится, клянется, что это не фейк...
В березні місяці американці обіцяли Switchblade 600 там радіус дії 40 км, уже листопад і де вони ? Скільки радощів на форумах було.
Так і з цим буде.
А кацапи тим часом без лишнього шуму своїми примітивними Ланцетами тільки сьогодні
1. Катер Гюрза
2. Дві САУ M109A3GN на півдні
3. ППО Стріла-10 біля Бахмута