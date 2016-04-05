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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2585258625872588
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 05:31

  Василь-Рівне написав:Цікава інфа і нібито Швець не балабол: От Швеца зашла информация о скорой поставке крылатых ракет (из Британии и Франции) тип Сторм Шедоу. Этакие Калибры только лучше. Дальность 500-1000 км 450 кг боеголовка, вообще офигенная штука. Воздушного базирования, но якобы крепления для пуска с наших самолетов уже готовы. Божится, клянется, что это не фейк...

В березні місяці американці обіцяли Switchblade 600 там радіус дії 40 км, уже листопад і де вони ? Скільки радощів на форумах було.
Так і з цим буде.
А кацапи тим часом без лишнього шуму своїми примітивними Ланцетами тільки сьогодні
1. Катер Гюрза
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 3260868608

2. Дві САУ M109A3GN на півдні
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 9266009091

3. ППО Стріла-10 біля Бахмута
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 6926535681
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  #<1 ... 2585258625872588
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