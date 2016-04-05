Василь-Рівне написав:Цікава інфа і нібито Швець не балабол: От Швеца зашла информация о скорой поставке крылатых ракет (из Британии и Франции) тип Сторм Шедоу. Этакие Калибры только лучше. Дальность 500-1000 км 450 кг боеголовка, вообще офигенная штука. Воздушного базирования, но якобы крепления для пуска с наших самолетов уже готовы. Божится, клянется, что это не фейк...
В березні місяці американці обіцяли Switchblade 600 там радіус дії 40 км, уже листопад і де вони ? Скільки радощів на форумах було. Так і з цим буде. А кацапи тим часом без лишнього шуму своїми примітивними Ланцетами тільки сьогодні 1. Катер Гюрза https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 3260868608
Я б йому сказав "ВчітьСЯ!" Я йому це казав ще в перші дні його служби. Бо його знання стерильні як у військовій справі, так і у звичайній цивільній.
Успіх написав:нашу "команду" хочуть навчити багатьом професіям.
Та звичайно ж... Бо на твоє місце (якщо ти поїдеш відпочивати, або не стане тебе не дай бог) можна хоч завтра прийняти кріпкого сільського хлопця, щоб носив снаряди. А як замінити нормальні номери в розрахунку? Сподіваються, що ти не лише носив "кабани", а і голову десь вмикав. В будь-якому разі, на їх думку, краще вчити тебе, ніж хлопця з нулем досвіду.
Тому ліпше взяти вмотивовану людину з 0 досвіду, а не впіймати хлопа біля АТБ та втюхати повістку. Не можу зрозуміти, які претензії до Успіха? Робить свою роботу, і на тому молодець.
То не проблема Успіха, є командир/менеджер, хай в нього болить голова, кого і як замінити і мотивувати.
Скоротили відпустку тепер до 10 днів разом із дорогою, щоб азимути вчив.
Ще й машини ремонтувати за свій рахунок. Теж мотивує знати геометрію.
От якби в тил відправили служити на 13К грн., то він би матан вивчив на рівні випускника мат ліцею.
Успіх похвалився, що щось вивчив нове.
А "добрі" люди прийшли і обісрали його, замість того щоб підбадьорити і сказати добре слово і заохотити до подальшого вдосконалення.
Мотиватори.
👍👍👍 Я б лиш тільки в кінці додав би одне слово - "Мотиватори, плять!"
Василь-Рівне написав:Цікава інфа і нібито Швець не балабол: От Швеца зашла информация о скорой поставке крылатых ракет (из Британии и Франции) тип Сторм Шедоу. Этакие Калибры только лучше. Дальность 500-1000 км 450 кг боеголовка, вообще офигенная штука. Воздушного базирования, но якобы крепления для пуска с наших самолетов уже готовы. Божится, клянется, что это не фейк...
В березні місяці американці обіцяли Switchblade 600 там радіус дії 40 км, уже листопад і де вони ? Скільки радощів на форумах було. Так і з цим буде. А кацапи тим часом без лишнього шуму своїми примітивними Ланцетами тільки сьогодні 1. Катер Гюрза https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 3260868608
Бо на все своє потрібно розраховувати і як би нас не бомбили - знаходити можливості виготовляти власну зброю, а на західну допомогу надіятись лише як хороше доповнення. Не на Хаймарс, а на Вільху; не на Гарпун, а на Нептун; Не на АтакМС, а на Грім-2, а про дрони - взагалі мовчу. Поки що з цим питанням маємо велику зелену дупу. Лише волонтери трохи витягують ситуацію. Укроборонпром же заявляв, що щось там розробляє по типу іранського шахеда. Вони тільки тепер розробляють, ди** бл**.
До речі, щось давненько роботи Байрактарів не видно. Позбивали москалі їх усіх чи що?
Василь-Рівне написав:Цікава інфа і нібито Швець не балабол: От Швеца зашла информация о скорой поставке крылатых ракет (из Британии и Франции) тип Сторм Шедоу. Этакие Калибры только лучше. Дальность 500-1000 км 450 кг боеголовка, вообще офигенная штука. Воздушного базирования, но якобы крепления для пуска с наших самолетов уже готовы. Божится, клянется, что это не фейк...
В березні місяці американці обіцяли Switchblade 600 там радіус дії 40 км, уже листопад і де вони ? Скільки радощів на форумах було. Так і з цим буде. А кацапи тим часом без лишнього шуму своїми примітивними Ланцетами тільки сьогодні 1. Катер Гюрза https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 3260868608
Бо на все своє потрібно розраховувати і як би нас не бомбили - знаходити можливості виготовляти власну зброю, а на західну допомогу надіятись лише як хороше доповнення. Не на Хаймарс, а на Вільху; не на Гарпун, а на Нептун; Не на АтакМС, а на Грім-2, а про дрони - взагалі мовчу. Поки що з цим питанням маємо велику зелену дупу. Лише волонтери трохи витягують ситуацію. Укроборонпром же заявляв, що щось там розробляє по типу іранського шахеда. Вони тільки тепер розробляють, ди** бл**.
До речі, щось давненько роботи Байрактарів не видно. Позбивали москалі їх усіх чи що?
Сколько злорадства и радости. Оголили своё нутро. Модер снова моё удалит, а злорадства "" патриотов"" оставит?