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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2586258725882589>
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 05:31

  Василь-Рівне написав:Цікава інфа і нібито Швець не балабол: От Швеца зашла информация о скорой поставке крылатых ракет (из Британии и Франции) тип Сторм Шедоу. Этакие Калибры только лучше. Дальность 500-1000 км 450 кг боеголовка, вообще офигенная штука. Воздушного базирования, но якобы крепления для пуска с наших самолетов уже готовы. Божится, клянется, что это не фейк...

В березні місяці американці обіцяли Switchblade 600 там радіус дії 40 км, уже листопад і де вони ? Скільки радощів на форумах було.
Так і з цим буде.
А кацапи тим часом без лишнього шуму своїми примітивними Ланцетами тільки сьогодні
1. Катер Гюрза
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 3260868608

2. Дві САУ M109A3GN на півдні
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 9266009091

3. ППО Стріла-10 біля Бахмута
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 6926535681
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 07:04

Так, так - підбадьорення у більшості тут - 80-го левела!)))

  flyman написав:
  Hotab написав:
  wild.tomcat написав:думайТЕ

Я б йому сказав "ВчітьСЯ!"
Я йому це казав ще в перші дні його служби. Бо його знання стерильні як у військовій справі, так і у звичайній цивільній.

  Успіх написав:нашу "команду" хочуть навчити багатьом професіям.


Та звичайно ж... Бо на твоє місце (якщо ти поїдеш відпочивати, або не стане тебе не дай бог) можна хоч завтра прийняти кріпкого сільського хлопця, щоб носив снаряди. А як замінити нормальні номери в розрахунку? Сподіваються, що ти не лише носив "кабани", а і голову десь вмикав. В будь-якому разі, на їх думку, краще вчити тебе, ніж хлопця з нулем досвіду.

Тому ліпше взяти вмотивовану людину з 0 досвіду, а не впіймати хлопа біля АТБ та втюхати повістку.
Не можу зрозуміти, які претензії до Успіха?
Робить свою роботу, і на тому молодець.

То не проблема Успіха, є командир/менеджер, хай в нього болить голова, кого і як замінити і мотивувати.

Скоротили відпустку тепер до 10 днів разом із дорогою, щоб азимути вчив.

Ще й машини ремонтувати за свій рахунок. Теж мотивує знати геометрію.

От якби в тил відправили служити на 13К грн., то він би матан вивчив на рівні випускника мат ліцею.

Успіх похвалився, що щось вивчив нове.

А "добрі" люди прийшли і обісрали його, замість того щоб підбадьорити і сказати добре слово і заохотити до подальшого вдосконалення.

Мотиватори.

👍👍👍
Я б лиш тільки в кінці додав би одне слово - "Мотиватори, плять!" :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 07:14

  Ukrainian написав:
  Василь-Рівне написав:Цікава інфа і нібито Швець не балабол: От Швеца зашла информация о скорой поставке крылатых ракет (из Британии и Франции) тип Сторм Шедоу. Этакие Калибры только лучше. Дальность 500-1000 км 450 кг боеголовка, вообще офигенная штука. Воздушного базирования, но якобы крепления для пуска с наших самолетов уже готовы. Божится, клянется, что это не фейк...

В березні місяці американці обіцяли Switchblade 600 там радіус дії 40 км, уже листопад і де вони ? Скільки радощів на форумах було.
Так і з цим буде.
А кацапи тим часом без лишнього шуму своїми примітивними Ланцетами тільки сьогодні
1. Катер Гюрза
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 3260868608

2. Дві САУ M109A3GN на півдні
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 9266009091

3. ППО Стріла-10 біля Бахмута
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 6926535681

Бо на все своє потрібно розраховувати і як би нас не бомбили - знаходити можливості виготовляти власну зброю, а на західну допомогу надіятись лише як хороше доповнення. Не на Хаймарс, а на Вільху; не на Гарпун, а на Нептун; Не на АтакМС, а на Грім-2, а про дрони - взагалі мовчу.
Поки що з цим питанням маємо велику зелену дупу. Лише волонтери трохи витягують ситуацію.
Укроборонпром же заявляв, що щось там розробляє по типу іранського шахеда. Вони тільки тепер розробляють, ди** бл**.

До речі, щось давненько роботи Байрактарів не видно. Позбивали москалі їх усіх чи що?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 08:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Укроборонпром же заявляв, що щось там розробляє по типу іранського шахеда.

Дайте їм час скопіювати шахіда - на це можна витратити до 5 років. Це ж авіаційні технології, а не аби що.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 11:16

Помилка
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 05 лис, 2022 11:21, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 11:19

Від зрадника інфо

Ходаковський:
*После мариупольской операции мы посчитали, что большую часть потерь мы понесли от дружественного огня. Кто-то даже называл цифру - шестьдесят процентов. Это рядовое явление, но распространение его зависит, конечно, от компетенции командиров - особенно артиллеристов.

Выполняем задачу, как вдруг из тыла на головы начали сыпаться мины. Кто? Откуда? Поднимаем коптер, находим миномётную батарею, мчимся туда...
- Кто такие, парни!?
- Минбат такого-то полка из России.
- Почему по нам лупите?
- Мы не по вам - по точке на карте. Нам задачу нарисовали - мы её выполняем.
- Так вас же никто не корректирует, стреляете по карте по старинке...
- Ну, вот так...

Мы потом от них не отходили - сами корректировали, загрузили им в смартфоны программы, научили пользоваться... И такого столько было... Движемся по промзоне, занимаем здания, ночью держим - утром ротируем другими группами, чтобы парни могли отдохнуть. Начинаем ротировать - а на маршруте мины... Откуда? Какой-то армейский генерал дал команду своим инженерам обминировать фронт, который за сутки ушёл вперёд, но генерал не удосужился даже поинтересоваться. В результате несколько человек погибло, включая танковый экипаж с командиром танковой роты, который шёл пешком на получение задачи.

Думали, что уже научились не делать хотя бы таких глупостей, как сегодня ночью ротация, которая возвращалась на базу с выключенными фарами на ночнике, влетела в ров, который за их спинами вырыли поперёк дороги армейские смежники из энного корпуса. Там вообще дикий командир инженерной службы, угробил все подъездные пути, по маршруту из-за его художеств лежат перевёрнутые уралы... В общем, с такими гениями нам и врагов не нужно. Господа армейские начальники, контролируйте ситуацию - пора расти.*
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 11:33

‼️ У грудні приїдуть перші 26 танків Т-72Б із партії 90 одиниць, яку Нідерланди, Штати та Чехія домовилися придбати для ЗСУ.

У Пентагоні повідомили, що на танках будуть оновлені приціли, системи зв'язку та захисту.

@bochkala_war
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 11:37

  BIGor написав:
  Schmit написав:Укроборонпром же заявляв, що щось там розробляє по типу іранського шахеда.

Дайте їм час скопіювати шахіда - на це можна витратити до 5 років. Це ж авіаційні технології, а не аби що.

Навіщо нам копіювати вчорашній день, якщо вже є розроблений завтрашній і не один? Скажу більше, виробництво вже запустили.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 11:44

Херсонщина, третий признак готовящегося бегства оккупантов…

Отслеживая движение россиян на правобережке, я обращал внимание на основные признаки, говорящие об их подготовке к бегству.

Например, эвакуацию врачей. И не только врачей, а вывоз медицинского оборудования и препаратов. Всех. Абсолютно.

Казалось бы, если готовишься удерживать данный регион до последней капли крови, то этой крови будет пролито много. Так, кто же будет лечить раненных?

Кроме того, отчётливый вывоз артиллерии и размещение на левом берегу. Не абсолютно всей, но процесс этот начат и продолжается. Поступательно и явно планомерно.

Теперь же россияне начали сворачивать подразделения связи. Основные и дублирующие системы сворачиваются и выводятся. Аналогично, как и артиллерия - поступательно и планомерно.

Без медицинского обслуживания, без полноценной поддержки артиллерии, без эффективной и перебойной связи… И как они в таких условиях смогут удержать правобережку?

Для особо предвосхищающих происходящее, хочу предупредить, что без боя они правобережку отдавать всё равно не будут. Вместо выводимых подразделений, они загоняют частично мобилизованных.

То есть, ценный ресурс забирают, а оставляют мясо, которое будет не блокировать, но тормозить контрнаступление ВСУ и которое для командования не представляет никакой ценности.
https://t.me/zloyodessit/17437
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 12:01

  fler написав:
  BIGor написав:
  Schmit написав:Укроборонпром же заявляв, що щось там розробляє по типу іранського шахеда.

Дайте їм час скопіювати шахіда - на це можна витратити до 5 років. Це ж авіаційні технології, а не аби що.

Навіщо нам копіювати вчорашній день, якщо вже є розроблений завтрашній і не один? Скажу більше, виробництво вже запустили.

Якісь фейки розказуєте. "2-3 неділі максимум" (с).
BIGor
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