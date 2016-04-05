Додано: Суб 05 лис, 2022 11:19

Ходаковський:

*После мариупольской операции мы посчитали, что большую часть потерь мы понесли от дружественного огня. Кто-то даже называл цифру - шестьдесят процентов. Это рядовое явление, но распространение его зависит, конечно, от компетенции командиров - особенно артиллеристов.



Выполняем задачу, как вдруг из тыла на головы начали сыпаться мины. Кто? Откуда? Поднимаем коптер, находим миномётную батарею, мчимся туда...

- Кто такие, парни!?

- Минбат такого-то полка из России.

- Почему по нам лупите?

- Мы не по вам - по точке на карте. Нам задачу нарисовали - мы её выполняем.

- Так вас же никто не корректирует, стреляете по карте по старинке...

- Ну, вот так...



Мы потом от них не отходили - сами корректировали, загрузили им в смартфоны программы, научили пользоваться... И такого столько было... Движемся по промзоне, занимаем здания, ночью держим - утром ротируем другими группами, чтобы парни могли отдохнуть. Начинаем ротировать - а на маршруте мины... Откуда? Какой-то армейский генерал дал команду своим инженерам обминировать фронт, который за сутки ушёл вперёд, но генерал не удосужился даже поинтересоваться. В результате несколько человек погибло, включая танковый экипаж с командиром танковой роты, который шёл пешком на получение задачи.



Думали, что уже научились не делать хотя бы таких глупостей, как сегодня ночью ротация, которая возвращалась на базу с выключенными фарами на ночнике, влетела в ров, который за их спинами вырыли поперёк дороги армейские смежники из энного корпуса. Там вообще дикий командир инженерной службы, угробил все подъездные пути, по маршруту из-за его художеств лежат перевёрнутые уралы... В общем, с такими гениями нам и врагов не нужно. Господа армейские начальники, контролируйте ситуацию - пора расти.*