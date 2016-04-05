"Чорна п'ятница": РФ проголосувала за резолюцію ООН з засудженням себе
Як повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, учорашня п'ятниця стала для РФ "чорною". Вся річ у тому, що в резолюцію, яку країна-агресорка виносить на голосування з 2005 року, внесли певну поправку.
"З 2005 щороку РФ ставить на голосування маніпулятивну резолюцію про боротьбу з неонацизмом у світі. Сьогодні (4 листопада - УНІАН) догралася: в її ж резолюцію ми вставили поправку: "РФ намагалася виправдати свою територіальну агресію проти України нібито знищенням неонацизму". Чорна п’ятниця РФ в ООН", - написав Кислиця.
Как только уйдут с Херсона, то начнётся отсчёт времени по постепенному выходу из Запорожской обл. Это приблиз. от 3 до 5 мес. займёт времени. К весне должны уйти. Ему уже и сейчас не нужна Херсонская и Запорожская обл. Но, если он их оставит, то тогда пуйло в раше обвинят в проигрыше. А так будет говорить, что основную задачу спец. операция в Херсоне выполнена - вода в Крым пошла. В Запорожская обл. тоже задачу выполнили, т.к. типа дорога с Крыма обеспечила выполнить задачи в Мариуполе и в Донбассе и ЗАЭС обесточена, что не способствовала подачи эл.энергии ВСУ и нацистам. Все там буду аплодировать и кричать браво наш вуйло.. Будет своим тупым сторонникам говорить, что основная цель была Донбасс, но надо было начать спец. операцию по всем участкам, что бы уничтожить нацистов, которые осели на всей территории Украины. Но на самом деле сработали санкции, поставки оружия ВСУ и изоляция от всего мира. Даже сторонники такие как Германия и Франция в последние 2 мес. изменили свою политику в отношении пуйла. А это удар ему с спину. Летом думаю будут сражения только на Луганском и Донецком направлении и редкие прилёты ракет по городам, но их уже на 99% будем сбивать новыми поставками ПВО от Америки и Запада.
Херсонщина, третий признак готовящегося бегства оккупантов…
Отслеживая движение россиян на правобережке, я обращал внимание на основные признаки, говорящие об их подготовке к бегству.
Например, эвакуацию врачей. И не только врачей, а вывоз медицинского оборудования и препаратов. Всех. Абсолютно.
Казалось бы, если готовишься удерживать данный регион до последней капли крови, то этой крови будет пролито много. Так, кто же будет лечить раненных?
Кроме того, отчётливый вывоз артиллерии и размещение на левом берегу. Не абсолютно всей, но процесс этот начат и продолжается. Поступательно и явно планомерно.
Теперь же россияне начали сворачивать подразделения связи. Основные и дублирующие системы сворачиваются и выводятся. Аналогично, как и артиллерия - поступательно и планомерно.
Без медицинского обслуживания, без полноценной поддержки артиллерии, без эффективной и перебойной связи… И как они в таких условиях смогут удержать правобережку?
Для особо предвосхищающих происходящее, хочу предупредить, что без боя они правобережку отдавать всё равно не будут. Вместо выводимых подразделений, они загоняют частично мобилизованных.
То есть, ценный ресурс забирают, а оставляют мясо, которое будет не блокировать, но тормозить контрнаступление ВСУ и которое для командования не представляет никакой ценности. https://t.me/zloyodessit/17437
Он такой умный. Вопрос только. А зачем раше выводить свои войска с хорошо укрепленных районов? Второй вопрос. Политический. Если они признали Херсонскую область своей, как будет выглядеть ее оставить? При чем как для внутреннего потребителя, так и для внешнего.
fler написав:На полігонах Білорусі, окрім літаків МіГ-31К та контейнерів, де можуть зберігатися ракети "Кинджал", з'явилося багато наметів із російськими військовими. Зокрема, на нових супутникових знімках від Planet Labs видно велику кількість військових наметів та техніки, розміщених на 230-му полігоні під Барановичами (Брестська область). Видно два наметові містечка. Розміри більшого – 150×220 метрів (більше двох футбольних полів). Поруч із ним ще одне наметове містечко — 90×90 метрів. Знімки зроблені 31 жовтня, але за даними видання військові та техніка почали прибувати на полігон після 16 жовтня. Джерело: реальний Київ
Игорь Алексеевич написав:ак только уйдут с Херсона, то начнётся отсчёт времени по постепенному выходу из Запорожской обл. Это приблиз. от 3 до 5 мес. займёт времени. К весне должны уйти.
Як на мене - маячня. Якщо вони підуть з Херсона, то вивільнять війська для наступу в іншому напрямку - наприклад на Запоріжжі, маючи прикритий Дніпром фланг. Або повторний удлар з півночі, як писав Забродський. В будь-якому разі, самі вони точно не підуть, принаймні наступного року.