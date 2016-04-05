Додано: Суб 05 лис, 2022 12:27

Как только уйдут с Херсона, то начнётся отсчёт времени по постепенному выходу из Запорожской обл. Это приблиз. от 3 до 5 мес. займёт времени. К весне должны уйти.

Ему уже и сейчас не нужна Херсонская и Запорожская обл.

Но, если он их оставит, то тогда пуйло в раше обвинят в проигрыше.

А так будет говорить, что основную задачу спец. операция в Херсоне выполнена - вода в Крым пошла. В Запорожская обл. тоже задачу выполнили, т.к. типа дорога с Крыма обеспечила выполнить задачи в Мариуполе и в Донбассе и ЗАЭС обесточена, что не способствовала подачи эл.энергии ВСУ и нацистам.

Все там буду аплодировать и кричать браво наш вуйло..

Будет своим тупым сторонникам говорить, что основная цель была Донбасс, но надо было начать спец. операцию по всем участкам, что бы уничтожить нацистов, которые осели на всей территории Украины.

Но на самом деле сработали санкции, поставки оружия ВСУ и изоляция от всего мира. Даже сторонники такие как Германия и Франция в последние 2 мес. изменили свою политику в отношении пуйла. А это удар ему с спину.

Летом думаю будут сражения только на Луганском и Донецком направлении и редкие прилёты ракет по городам, но их уже на 99% будем сбивать новыми поставками ПВО от Америки и Запада.