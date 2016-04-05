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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 05 лис, 2022 15:18
edvardd написав: fler написав:
На полігонах Білорусі, окрім літаків МіГ-31К та контейнерів, де можуть зберігатися ракети "Кинджал", з'явилося багато наметів із російськими військовими.
...
Панове, які думки з цього приводу?
этих ракет всего 20 штук, это фигня...
Наче Іран вже підвіз балістичні...
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Додано: Суб 05 лис, 2022 15:22
andrijk777 написав: fler написав:
По-перше, США оголошує не все, що передає. Існує "закрита" частина списку.
Це брехня. Не існує ніякої таємної передачі зброї з США.
А кацапії теж таємно нічого не постачають?)))
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Додано: Суб 05 лис, 2022 15:41
sashaqbl написав: Игорь Алексеевич написав:
ак только уйдут с Херсона, то начнётся отсчёт времени по постепенному выходу из Запорожской обл. Это приблиз. от 3 до 5 мес. займёт времени. К весне должны уйти.
Як на мене - маячня. Якщо вони підуть з Херсона, то вивільнять війська для наступу в іншому напрямку - наприклад на Запоріжжі, маючи прикритий Дніпром фланг. Або повторний удлар з півночі, як писав Забродський.
В будь-якому разі, самі вони точно не підуть, принаймні наступного року.
Херсон им нужен был для воды и плацдарм для наступления в сторону Одессы. Воду получили, Одесса не получилась. Больше ему она не нужна.
Запорожское направление, а на хрена??? Та же водная преграда, что и в Херсоне. Днепр, тогда лучше было бы наступать с Кривого рога, тем более уже переправились через Днепр.
У раши уже нет сил для наступательных операций. Остались возможности вести боевые действия только на одном направлении. И он их будет вести на Донецко - Луганском и своим сторонникам говорить, что это и была изначально основная цель спец. операции.
А тем более он не рассчитывал на полную военную и финансовую поддержку Лондона и Вашингтона. А сейчас и Германия и Франция тоже стала на сторону Украины.
Китай тоже держит равновесие. Индия не хочет сорится с Америкой. Израиль после поставок оружия раши из ирана начал вести переговоры с Украиной о поставки своего ПВО. у пуйла остались друзья только сев. корея и иран. Хотя он думал, что Италия, Германия и Франция вынудят Украину на условия от раши. Угорщина тоже замолчала, т.к. Германия и Франция им сказала - прекрыть ротик и сидеть на попе ровно.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 05 лис, 2022 15:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 05 лис, 2022 15:44
andrijk777 написав:
Це брехня. Не існує ніякої таємної передачі зброї з США.
Та ладно. Розкажіть но, коли зявилися перші відео знищених російських РЛС і коли визнали поставки "хармів"?
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Додано: Суб 05 лис, 2022 15:46
Игорь Алексеевич написав:
У раши уже нет сил для наступательных операций. Остались возможности вести боевые действия только на одном направлении. И он их будет вести на Донецко - Луганском и своим сторонникам говорить, что это и была изначально основная цель спец. операции.
наскільки я знаю, наші війська фактично на більшості ділянок від Дніпра до кордону.
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