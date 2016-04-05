fler написав:На полігонах Білорусі, окрім літаків МіГ-31К та контейнерів, де можуть зберігатися ракети "Кинджал", з'явилося багато наметів із російськими військовими. ... Панове, які думки з цього приводу?
Игорь Алексеевич написав:ак только уйдут с Херсона, то начнётся отсчёт времени по постепенному выходу из Запорожской обл. Это приблиз. от 3 до 5 мес. займёт времени. К весне должны уйти.
Як на мене - маячня. Якщо вони підуть з Херсона, то вивільнять війська для наступу в іншому напрямку - наприклад на Запоріжжі, маючи прикритий Дніпром фланг. Або повторний удлар з півночі, як писав Забродський. В будь-якому разі, самі вони точно не підуть, принаймні наступного року.
Херсон им нужен был для воды и плацдарм для наступления в сторону Одессы. Воду получили, Одесса не получилась. Больше ему она не нужна. Запорожское направление, а на хрена??? Та же водная преграда, что и в Херсоне. Днепр, тогда лучше было бы наступать с Кривого рога, тем более уже переправились через Днепр. У раши уже нет сил для наступательных операций. Остались возможности вести боевые действия только на одном направлении. И он их будет вести на Донецко - Луганском и своим сторонникам говорить, что это и была изначально основная цель спец. операции. А тем более он не рассчитывал на полную военную и финансовую поддержку Лондона и Вашингтона. А сейчас и Германия и Франция тоже стала на сторону Украины. Китай тоже держит равновесие. Индия не хочет сорится с Америкой. Израиль после поставок оружия раши из ирана начал вести переговоры с Украиной о поставки своего ПВО. у пуйла остались друзья только сев. корея и иран. Хотя он думал, что Италия, Германия и Франция вынудят Украину на условия от раши. Угорщина тоже замолчала, т.к. Германия и Франция им сказала - прекрыть ротик и сидеть на попе ровно.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 05 лис, 2022 15:46, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич написав:У раши уже нет сил для наступательных операций. Остались возможности вести боевые действия только на одном направлении. И он их будет вести на Донецко - Луганском и своим сторонникам говорить, что это и была изначально основная цель спец. операции.
наскільки я знаю, наші війська фактично на більшості ділянок від Дніпра до кордону переходять до оборони. Йдуть важкі бої з великими втратами з обох сторін. Тому говорити про "оркі уходять" наразі не доводиться, хоч як би не хотілося.
sashaqbl написав:наскільки я знаю, наші війська фактично на більшості ділянок від Дніпра до кордону переходять до оборони. Йдуть важкі бої з великими втратами з обох сторін. Тому говорити про "оркі уходять" наразі не доводиться, хоч як би не хотілося.
Уже больше месяца длится сериал Санта-Барбара. Уход из Херсона. Уже была серия торжественная эвакуация памятника, была серия эвакуация мощей Потемкина, серия торжественный вывоз флага с администрации, в какой-то серии вывозили аппарат УЗИ с поликлиники. То что пресс секретарь Сил обороны юга в который раз говорит, по объективным данным ухода нет, не принимается на веру.
sashaqbl написав:наскільки я знаю, наші війська фактично на більшості ділянок від Дніпра до кордону переходять до оборони. Йдуть важкі бої з великими втратами з обох сторін. Тому говорити про "оркі уходять" наразі не доводиться, хоч як би не хотілося.
Уже больше месяца длится сериал Санта-Барбара. Уход из Херсона. Уже была серия торжественная эвакуация памятника, была серия эвакуация мощей Потемкина, серия торжественный вывоз флага с администрации, в какой-то серии вывозили аппарат УЗИ с поликлиники. То что пресс секретарь Сил обороны юга в который раз говорит, по объективным данным ухода нет, не принимается на веру.
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Вот только за Потёмкина жалко, русня не даёт ему покоя даже через сотни лет
ЗМІ повідомили, що росіяни залишили будівлю Херсонської ОДА
Надходять повідомлення, що окупанти залишили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.
Про це повідомляє "Мост".
"В будівлі Херсонської ОДА порожньо. Росіяни винесли звідти все коштовне, полишивши за собою тільки сміття", - йдеться в повідомленні.
Видання опублікувало відео, яке було зняте всередині будівлі. ЗМІ пишуть, що з кабінету голови ОДА зникли меблі, телевізор та інше майно.
"В кабінеті голови облради з цінного залишився тільки портрет Олександра Самойленка та штучна ялинка. В кабінетах посадовців, де жили росіяни, покидали матраци та інше майно", - додають в повідомленні.