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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2588258925902591>
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 15:18

  edvardd написав:
  fler написав:На полігонах Білорусі, окрім літаків МіГ-31К та контейнерів, де можуть зберігатися ракети "Кинджал", з'явилося багато наметів із російськими військовими.
...
Панове, які думки з цього приводу?

этих ракет всего 20 штук, это фигня...

Наче Іран вже підвіз балістичні...
fler
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 15:22

  andrijk777 написав:
  fler написав:По-перше, США оголошує не все, що передає. Існує "закрита" частина списку.

Це брехня. Не існує ніякої таємної передачі зброї з США.

А кацапії теж таємно нічого не постачають?)))
fler
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 15:41

  sashaqbl написав:
  Игорь Алексеевич написав:ак только уйдут с Херсона, то начнётся отсчёт времени по постепенному выходу из Запорожской обл. Это приблиз. от 3 до 5 мес. займёт времени. К весне должны уйти.

Як на мене - маячня. Якщо вони підуть з Херсона, то вивільнять війська для наступу в іншому напрямку - наприклад на Запоріжжі, маючи прикритий Дніпром фланг. Або повторний удлар з півночі, як писав Забродський.
В будь-якому разі, самі вони точно не підуть, принаймні наступного року.
Херсон им нужен был для воды и плацдарм для наступления в сторону Одессы. Воду получили, Одесса не получилась. Больше ему она не нужна.
Запорожское направление, а на хрена??? Та же водная преграда, что и в Херсоне. Днепр, тогда лучше было бы наступать с Кривого рога, тем более уже переправились через Днепр.
У раши уже нет сил для наступательных операций. Остались возможности вести боевые действия только на одном направлении. И он их будет вести на Донецко - Луганском и своим сторонникам говорить, что это и была изначально основная цель спец. операции.
А тем более он не рассчитывал на полную военную и финансовую поддержку Лондона и Вашингтона. А сейчас и Германия и Франция тоже стала на сторону Украины.
Китай тоже держит равновесие. Индия не хочет сорится с Америкой. Израиль после поставок оружия раши из ирана начал вести переговоры с Украиной о поставки своего ПВО. у пуйла остались друзья только сев. корея и иран. Хотя он думал, что Италия, Германия и Франция вынудят Украину на условия от раши. Угорщина тоже замолчала, т.к. Германия и Франция им сказала - прекрыть ротик и сидеть на попе ровно.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 05 лис, 2022 15:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 15:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Це брехня. Не існує ніякої таємної передачі зброї з США.

Та ладно. Розкажіть но, коли зявилися перші відео знищених російських РЛС і коли визнали поставки "хармів"?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 15:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:У раши уже нет сил для наступательных операций. Остались возможности вести боевые действия только на одном направлении. И он их будет вести на Донецко - Луганском и своим сторонникам говорить, что это и была изначально основная цель спец. операции.

наскільки я знаю, наші війська фактично на більшості ділянок від Дніпра до кордону переходять до оборони. Йдуть важкі бої з великими втратами з обох сторін. Тому говорити про "оркі уходять" наразі не доводиться, хоч як би не хотілося.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 16:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

sashaqbl написав:наскільки я знаю, наші війська фактично на більшості ділянок від Дніпра до кордону переходять до оборони. Йдуть важкі бої з великими втратами з обох сторін. Тому говорити про "оркі уходять" наразі не доводиться, хоч як би не хотілося.

Уже больше месяца длится сериал Санта-Барбара. Уход из Херсона.
Уже была серия торжественная эвакуация памятника, была серия эвакуация мощей Потемкина, серия торжественный вывоз флага с администрации, в какой-то серии вывозили аппарат УЗИ с поликлиники.
То что пресс секретарь Сил обороны юга в который раз говорит, по объективным данным ухода нет, не принимается на веру.

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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 16:28

  freeze написав:
sashaqbl написав:наскільки я знаю, наші війська фактично на більшості ділянок від Дніпра до кордону переходять до оборони. Йдуть важкі бої з великими втратами з обох сторін. Тому говорити про "оркі уходять" наразі не доводиться, хоч як би не хотілося.

Уже больше месяца длится сериал Санта-Барбара. Уход из Херсона.
Уже была серия торжественная эвакуация памятника, была серия эвакуация мощей Потемкина, серия торжественный вывоз флага с администрации, в какой-то серии вывозили аппарат УЗИ с поликлиники.
То что пресс секретарь Сил обороны юга в который раз говорит, по объективным данным ухода нет, не принимается на веру.

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Вот только за Потёмкина жалко, русня не даёт ему покоя даже через сотни лет
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 16:36

ЗМІ повідомили, що росіяни залишили будівлю Херсонської ОДА

Надходять повідомлення, що окупанти залишили будівлю Херсонської обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє "Мост".

"В будівлі Херсонської ОДА порожньо. Росіяни винесли звідти все коштовне, полишивши за собою тільки сміття", - йдеться в повідомленні.

Видання опублікувало відео, яке було зняте всередині будівлі. ЗМІ пишуть, що з кабінету голови ОДА зникли меблі, телевізор та інше майно.

"В кабінеті голови облради з цінного залишився тільки портрет Олександра Самойленка та штучна ялинка. В кабінетах посадовців, де жили росіяни, покидали матраци та інше майно", - додають в повідомленні.

https://lb.ua/society/2022/11/05/534915 ... shili.html
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 16:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Мы уважаем украинцев, поэтому стираем их с лица земли" Позорное выступление Путина


ЛАДу, который ищет хороших русских - слушать
Ему же, который уходит не уходя - слушать, шевеля губами
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Вот только за Потёмкина жалко, русня не даёт ему покоя даже через сотни ле


чего Гришку жалеть, этот любовничек КаткиII (которая была старше на 12 лет)
извращенец
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