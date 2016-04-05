Додано: Суб 05 лис, 2022 15:41

sashaqbl написав: Игорь Алексеевич написав: ак только уйдут с Херсона, то начнётся отсчёт времени по постепенному выходу из Запорожской обл. Это приблиз. от 3 до 5 мес. займёт времени. К весне должны уйти. ак только уйдут с Херсона, то начнётся отсчёт времени по постепенному выходу из Запорожской обл. Это приблиз. от 3 до 5 мес. займёт времени. К весне должны уйти.

Як на мене - маячня. Якщо вони підуть з Херсона, то вивільнять війська для наступу в іншому напрямку - наприклад на Запоріжжі, маючи прикритий Дніпром фланг. Або повторний удлар з півночі, як писав Забродський.

В будь-якому разі, самі вони точно не підуть, принаймні наступного року. Як на мене - маячня. Якщо вони підуть з Херсона, то вивільнять війська для наступу в іншому напрямку - наприклад на Запоріжжі, маючи прикритий Дніпром фланг. Або повторний удлар з півночі, як писав Забродський.В будь-якому разі, самі вони точно не підуть, принаймні наступного року.

Херсон им нужен был для воды и плацдарм для наступления в сторону Одессы. Воду получили, Одесса не получилась. Больше ему она не нужна.Запорожское направление, а на хрена??? Та же водная преграда, что и в Херсоне. Днепр, тогда лучше было бы наступать с Кривого рога, тем более уже переправились через Днепр.У раши уже нет сил для наступательных операций. Остались возможности вести боевые действия только на одном направлении. И он их будет вести на Донецко - Луганском и своим сторонникам говорить, что это и была изначально основная цель спец. операции.А тем более он не рассчитывал на полную военную и финансовую поддержку Лондона и Вашингтона. А сейчас и Германия и Франция тоже стала на сторону Украины.Китай тоже держит равновесие. Индия не хочет сорится с Америкой. Израиль после поставок оружия раши из ирана начал вести переговоры с Украиной о поставки своего ПВО. у пуйла остались друзья только сев. корея и иран. Хотя он думал, что Италия, Германия и Франция вынудят Украину на условия от раши. Угорщина тоже замолчала, т.к. Германия и Франция им сказала - прекрыть ротик и сидеть на попе ровно.