Ну как-то, когда твои кости таскают туда-сюда через сотни лет, не очень хорошо
Пусть даже он был мудак
|
|
|
Додано: Суб 05 лис, 2022 17:32
Додано: Суб 05 лис, 2022 17:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
есть источники информации -кроме российских ТгК
происходит отрицательныйй уход (отход)-идет наращивание сил (концентрация войк)
логистика с трудом но работает, мосты разбили, но паромы ходят
ЗСУ ежедневно уничтожает по 1-2 склада боеприпосов (т.е. склады продолжают пополнятся)
спуск флагов и прочая мура- для впечатлительных женщин/пенсионеров
надеюсь получим танки т72 и продолжим движение на Берислав
Додано: Суб 05 лис, 2022 17:37
А мне кажется, что всё же запланирован у них уход. А то детская игра, типа переоделись в гражданку, замануха и т.д про которую все пишут
Додано: Суб 05 лис, 2022 17:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
насрать на его кости,
и вообще на все кости(тем более на мощи-это вообще язычество и дикость)
НКВДисты во Львове в 1939г выкопали все кости с кладбища Орлят и выкинули их на мусор (где они валялись до 2000х)
в Париже 200 лет назад собрали черепа "достойных" в Пантеон, остальных выкинули
Додано: Суб 05 лис, 2022 17:39
|