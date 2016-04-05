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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2588258925902591
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 17:32

  prodigy написав:
  pesikot написав:Вот только за Потёмкина жалко, русня не даёт ему покоя даже через сотни ле


чего Гришку жалеть, этот любовничек КаткиII (которая была старше на 12 лет)
извращенец

Ну как-то, когда твои кости таскают туда-сюда через сотни лет, не очень хорошо
Пусть даже он был мудак
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Уже больше месяца длится сериал Санта-Барбара. Уход из Херсона.


есть источники информации -кроме российских ТгК
происходит отрицательныйй уход (отход)-идет наращивание сил (концентрация войк)
логистика с трудом но работает, мосты разбили, но паромы ходят

ЗСУ ежедневно уничтожает по 1-2 склада боеприпосов (т.е. склады продолжают пополнятся)

спуск флагов и прочая мура- для впечатлительных женщин/пенсионеров
надеюсь получим танки т72 и продолжим движение на Берислав
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 17:37

А мне кажется, что всё же запланирован у них уход. А то детская игра, типа переоделись в гражданку, замануха и т.д про которую все пишут
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 17:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ну как-то, когда твои кости таскают туда-сюда через сотни лет, не очень хорошо
Пусть даже он был мудак


насрать на его кости,
и вообще на все кости(тем более на мощи-это вообще язычество и дикость)

НКВДисты во Львове в 1939г выкопали все кости с кладбища Орлят и выкинули их на мусор (где они валялись до 2000х)
в Париже 200 лет назад собрали черепа "достойных" в Пантеон, остальных выкинули
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 17:39

  Игорь Алексеевич написав:А мне кажется, что всё же запланирован у них уход. А то детская игра, типа переоделись в гражданку, замануха и т.д про которую все пишут


раз все пишут-точно не будет
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 18:00

  pesikot написав:
  prodigy написав:
  pesikot написав:Вот только за Потёмкина жалко, русня не даёт ему покоя даже через сотни ле


чего Гришку жалеть, этот любовничек КаткиII (которая была старше на 12 лет)
извращенец

Ну как-то, когда твои кости таскают туда-сюда через сотни лет, не очень хорошо
Пусть даже он был мудак

"Не скажу про живых - а покойников мы бережём"
(с) "Райские яблоки"
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 18:30

  pesikot написав:
  prodigy написав:
  pesikot написав:Вот только за Потёмкина жалко, русня не даёт ему покоя даже через сотни ле


чего Гришку жалеть, этот любовничек КаткиII (которая была старше на 12 лет)
извращенец

Ну как-то, когда твои кости таскают туда-сюда через сотни лет, не очень хорошо
Пусть даже он был мудак

Грицько Нечеса (позивний у запоріжців) був як на мене доста лояльний
заснував ряд міст, включно з теперішніми обласними центрами Дніпром (1776), Херсоном (1778) і Миколаєвом (1789)
вважав за потрібне відновити українське козацтво...
Підтримував стосунки з відомими діячами української культури...
Толерантно ставився до діяльності греко-католицької церкви
https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/uk/% ... 0%B8%D1%87
Ой+
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