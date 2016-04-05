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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2589259025912592>
Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 17:32

  prodigy написав:
  pesikot написав:Вот только за Потёмкина жалко, русня не даёт ему покоя даже через сотни ле


чего Гришку жалеть, этот любовничек КаткиII (которая была старше на 12 лет)
извращенец

Ну как-то, когда твои кости таскают туда-сюда через сотни лет, не очень хорошо
Пусть даже он был мудак
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Уже больше месяца длится сериал Санта-Барбара. Уход из Херсона.


есть источники информации -кроме российских ТгК
происходит отрицательныйй уход (отход)-идет наращивание сил (концентрация войк)
логистика с трудом но работает, мосты разбили, но паромы ходят

ЗСУ ежедневно уничтожает по 1-2 склада боеприпосов (т.е. склады продолжают пополнятся)

спуск флагов и прочая мура- для впечатлительных женщин/пенсионеров
надеюсь получим танки т72 и продолжим движение на Берислав
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 17:37

А мне кажется, что всё же запланирован у них уход. А то детская игра, типа переоделись в гражданку, замануха и т.д про которую все пишут
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 17:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ну как-то, когда твои кости таскают туда-сюда через сотни лет, не очень хорошо
Пусть даже он был мудак


насрать на его кости,
и вообще на все кости(тем более на мощи-это вообще язычество и дикость)

НКВДисты во Львове в 1939г выкопали все кости с кладбища Орлят и выкинули их на мусор (где они валялись до 2000х)
в Париже 200 лет назад собрали черепа "достойных" в Пантеон, остальных выкинули
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 17:39

  Игорь Алексеевич написав:А мне кажется, что всё же запланирован у них уход. А то детская игра, типа переоделись в гражданку, замануха и т.д про которую все пишут


раз все пишут-точно не будет
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 18:00

  pesikot написав:
  prodigy написав:
  pesikot написав:Вот только за Потёмкина жалко, русня не даёт ему покоя даже через сотни ле


чего Гришку жалеть, этот любовничек КаткиII (которая была старше на 12 лет)
извращенец

Ну как-то, когда твои кости таскают туда-сюда через сотни лет, не очень хорошо
Пусть даже он был мудак

"Не скажу про живых - а покойников мы бережём"
(с) "Райские яблоки"
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 18:30

  pesikot написав:
  prodigy написав:
  pesikot написав:Вот только за Потёмкина жалко, русня не даёт ему покоя даже через сотни ле


чего Гришку жалеть, этот любовничек КаткиII (которая была старше на 12 лет)
извращенец

Ну как-то, когда твои кости таскают туда-сюда через сотни лет, не очень хорошо
Пусть даже он был мудак

Грицько Нечеса (позивний у запоріжців) був як на мене доста лояльний
заснував ряд міст, включно з теперішніми обласними центрами Дніпром (1776), Херсоном (1778) і Миколаєвом (1789)
вважав за потрібне відновити українське козацтво...
Підтримував стосунки з відомими діячами української культури...
Толерантно ставився до діяльності греко-католицької церкви
https://www.duhoctrungquoc.vn/wiki/uk/% ... 0%B8%D1%87
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 20:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Комвзвода, ребенок совсем 25 лет, ушел, интеллигентный тихий, практически на глазах. Потеря реакции, психологической устойчивости. Я в шоке. Люди у нас в подразделении девятый месяц в напряжении, что то действительно надо делать с отдыхом, отпусками. Я сам иногда ловлю себя на мысли, что адекватность моя снижена, а агрессивность ненормальная.

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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 21:42

  Ой+ написав:Грицько Нечеса (позивний у запоріжців) був як на мене доста лояльний
заснував ряд міст, включно з теперішніми обласними центрами Дніпром (1776), Херсоном (1778) і Миколаєвом (1789)

Нічого він не заснував, поселення там були ще задовго до так званих "заснувань".
Дніпро - Нові Кодаки, Херсон - Бліховичі, Миколаїв - Вітовка.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лис, 2022 22:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Нічого він не заснував, поселення там були ще задовго до так званих "заснувань".

Ну та так можна майже будь де знайти якісь поселенння, які були до теперішніх взагалі цивілізацій. Білховичі
було вже у великому занепаді[7].
Терен сучасного міста Херсона був заселений ще з дохристиянських часів. Перша людина з'явилася на цій території в епоху міді та бронзи. На місці, де була розташована Херсонська фортеця, а зараз міститься один з центральних парків, було знайдено скіфське поховання IV—III ст. до н. е. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0 ... 0%BE%D0%BD

Рештки Потьомкіна-Нечеси вважаю, що змародерили з імперських мотивів.
Ой+
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